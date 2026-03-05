SUSCRÍBETE
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El detalle del análisis también muestra el crecimiento del streaming y una profundización en la adopción de la tecnología 5G.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    El detalle también muestra el crecimiento del streaming y una profundización en la adopción de la tecnología 5G.

    En la constante guerra por la atención digital, el algoritmo de los videos cortos finalmente coronó a un nuevo monarca. A diez años de su irrupción global, TikTok logró lo que hace poco parecía imposible: destronar a Instagram como la aplicación que más datos devora en los smartphones chilenos.

    Así lo revela la última radiografía anual de tráfico de datos elaborada por Entel, un informe que no solo expone cómo nos entretenemos a través de las pantallas, sino que también confirma que la adopción del 5G pisó el acelerador a fondo en el país durante el último año.

    El reinado del scroll infinito

    Si alguna vez te preguntaste a dónde se van los gigas de tu plan a fin de mes, la respuesta está en tu feed. Por primera vez, la red social china desplazó a la joya de la corona de Meta en la medición anual de tráfico, acaparando el 14,42% del consumo total en Chile.

    Para ponerlo en perspectiva, esto se traduce en 396.682 terabytes consumidos únicamente deslizando videos en TikTok durante un año.

    El ecosistema digital chileno está dominado por las redes sociales, que en su conjunto representan el 43% del tráfico nacional.

    El podio de las aplicaciones más utilizadas quedó estructurado de la siguiente manera:

    • TikTok: 14,42%
    • Instagram: 13,8%
    • Facebook: 11,9%

    Por otro lado, el formato streaming reclamó un contundente 25% del pastel total del tráfico, liderado por YouTube (11,1%) y seguido más atrás por Netflix (5,4%), quienes cerraron el top 5 de las plataformas predilectas por los chilenos.

    La autopista del 5G

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Todo este consumo voraz de videos, reels y series necesita una carretera que lo soporte, y es ahí donde el 5G comienza a mostrar su verdadero músculo.

    Durante 2025, la utilización de esta tecnología de última generación registró un explosivo incremento del 73% a nivel nacional.

    Curiosamente, el mayor apetito por esta velocidad no se dio en la capital, sino en regiones. Los mayores saltos de tráfico 5G se registraron en:

    • Coquimbo: +102%
    • La Araucanía: +100%
    • Los Ríos: +98%

    En esta carrera por la infraestructura, Entel -que ya bordea los cuatro millones de clientes conectados a esta red- lidera el mercado con un 40,7% de las conexiones 5G a nivel nacional, según datos de la Subtel.

    La compañía de telecomunicaciones, que inyecta cerca de USD 200 millones anuales en modernización, destaca además por un hito geográfico nada menor: es la única con cobertura 5G tricontinental, abarcando desde Rapa Nui hasta la Antártica Chilena.

    El próximo paso en su horizonte es la exploración del 5G Standalone (SA), una arquitectura de red independiente que promete adaptar la velocidad de subida o bajada a la medida, reducir drásticamente la latencia y blindar la seguridad según los caprichos o necesidades de cada servicio.

    “Las cifras confirman que el tráfico digital no deja de escalar en Chile, liderado por plataformas de redes sociales y streaming. Esto nos obliga a mantener un ritmo de inversión sólido y constante para seguir desarrollando nuestra infraestructura y garantizar que nuestros usuarios disfruten siempre de la mejor experiencia de conectividad”, afirmó Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel.

    Empanadas bajo la lluvia y resaca electoral

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El análisis general del tráfico de datos (sumando 3G, 4G y 5G) muestra un alza generalizada del 55% entre 2022 y 2025, saltando de 1,7 millones a 2,7 millones de gigabytes consumidos, demostrando que la hiperconectividad que nos dejó la pandemia llegó para quedarse.

    Pero más allá de los números fríos, los peaks de consumo de datos funcionan como un espejo de la contingencia nacional.

    Durante 2025, el día en que las antenas sudaron la gota gorda a nivel nacional fue el 20 de septiembre. ¿El motivo? Un cóctel cultural perfecto: plenas Fiestas Patrias, cancelaciones de fondas de último minuto producto de las lluvias, el estallido de la Fiesta de la Pampilla en Coquimbo y un batallón de conciertos en Viña del Mar. Todo el mundo estaba compartiendo, grabando o buscando panoramas alternativos.

    En el caso específico de la Región Metropolitana, el hito fue puramente político. El peak histórico de tráfico se concentró el 10 de diciembre, justo el día después del último debate televisivo de las elecciones presidenciales de 2025, demostrando que, nos guste o no, la resaca política también se procesa a punta de memes, videos cortos y discusiones digitales.

