Casinos acusan al gobierno de validar el “negocio ilícito” de las casas de apuestas solo por querer recaudar más

La Asociación de Casinos dijo que el gobierno del presidente José Antonio Kast da señales confusas con la nueva normativa del Servicio de Impuestos Internos (SII) que permite a las casas de apuestas sin residencia en Chile pagar impuestos. Además, planteó que el Ejecutivo prioriza la recaudación sobre la seguridad y la protección de las empresas formales, entre otros cuestionamientos.

"Es bien bien complejo y bien confusa la señal que se está dando“, dijo la presidenta de la Asociación de Casinos, Cecilia Valdés, en entrevista con Radio13C.

El gremio justificó su molestia porque estos sitios web han sido declarados ilegales por la Corte Suprema, que se está legislando en la materia, los discursos que ha entregado el Ejecutivo en este tema y por los cuestionamientos a las actividades que realizan dichos sitios más allá del servicio que ofrecen públicamente.

A juicio del gremio, la resolución del SII permite "que un negocio ilícito esté entrando al sistema con un RUT específico“.

“El presidente anunció en su Cuenta Pública un proyecto de ley para proteger entornos digitales a los menores. Entonces vamos a proteger que los menores estén ingresando en estos entornos digitales, pero, por otro lado, estamos validando estas apuestas en línea que se están haciendo desde el extranjero”, sostuvo.

Respecto a las acusaciones de que estas plataformas realizan lavado de dinero, Valdés dijo que “hay plataformas y plataformas, pero esto es una alerta a nivel internacional de que efectivamente esto es un negocio que permite lavar dinero, permite ingresar platas malavidas al sistema”.

En esa línea, la líder del gremio reiteró su molestia contra la resolución del SII. “Están metiendo dentro del sistema sin ni siquiera saber quiénes son los dueños de estas plataformas, quiénes son los beneficiarios finales, de dónde vienen los recursos. No hay ninguna trazabilidad de todos estos recursos”, acusó.

Respecto a los impactos al negocio de los casinos que operan en Chile, el gremio planteó que la medida genera competencia desleal. “No se están cumpliendo las reglas por las cuales el país decidió tener una política pública de incorporar el juego dentro de su espacio”, dijo.

“Con esto tú estás diciendo: oye, tú puedes tener una plataforma desde afuera, desde el extranjero, sin ningún beneficio más allá de pagar un IVA. Aquí los casinos y los otros actores regulados pagan mucho más que el IVA (...) Todo lo que los casinos pagan es un 40% de impuesto”, comentó.

Otro de los cuestionamientos de la resolución del SII tuvo que ver con la discusión de la ley respecto a los sitios de apuestas en Chile.

“Llevamos cuatro años en el Congreso discutiendo este tema. Todo el trabajo de los parlamentarios para generar una política seria, moderna, que incorpore esta actividad al sistema. Y de repente vemos que, por una resolución, la autoridad decide incorporarlos de facto al sistema sin ningún tipo de control de nada. La verdad que hoy día estamos bien, bien sorprendidos”, comentó.

Respecto a la legislación en la materia, el gremio estimó que la resolución del SII desconoce el trabajo de cuatro años en el Congreso y lamentó que el Ejecutivo le quitara la urgencia de tramitación al proyecto que está en su segundo trámite constitucional.

En esa línea, a juicio del gremio de casinos, la decisión del Ejecutivo solamente se basó en la necesidad de recaudar más. “Está imperando todo lo que es recaudatorio más que el control de la seguridad en el país, más que el control de los menores en el país, más que la necesidad de reactivar la economía a través de empresas formales que sí están constituidas en Chile”, planteó.