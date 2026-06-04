Contraloría no toma razón de decreto para ampliar Santiago 1 y plantea una serie de observaciones

La Contraloría General de la República (CGR) representó y no tomó razón del decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que buscaba modificar el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, para aprobar la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

En el oficio, el organismo argumentó que no fue posible determinar si la ampliación de Santiago 1 se proyecta sobre el mismo predio en que actualmente se emplaza el recinto o sobre un terreno distinto.

“Lo anterior resulta relevante a fin de determinar si dicho proyecto corresponde a la ampliación de un recinto penitenciario existente, o bien, a la construcción de uno nuevo, los que se encuentran sometidos a exigencias diversas en el artículo 1° de la citada ley N°21.636″, señaló la Contraloría.

Además, sostuvieron que no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, relativos a los usos de suelo que no están vinculados con el proyecto.

Asimismo, el organismo advirtió que para el trámite de toma de razón, no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana donde se tiene pensado realizar la modificación, dificultando el estudio de la situación de aquellos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa.

Finalmente desde la Contraloría apuntaron que las observaciones fueron comunicadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional Metropolitano y a la Municipalidad de Santiago.

Con esto queda en manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el corregir las observaciones para su reingreso.

La decisión de la Contraloría se conoce en medio de la controversia que mantiene enfrentado al alcalde de la comuna, Mario Desbordes con el Gobierno y luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenara detener todos los actos relativos a la resolución exenta que permitía avanzar con las obras del recinto penitenciario.