CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría no toma razón de decreto para ampliar Santiago 1 y plantea una serie de observaciones

    Desde el organismo sostuvieron que no fue posible determinar si se trata de una ampliación o de una nueva obra.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La Contraloría General de la República (CGR) representó y no tomó razón del decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que buscaba modificar el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, para aprobar la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

    En el oficio, el organismo argumentó que no fue posible determinar si la ampliación de Santiago 1 se proyecta sobre el mismo predio en que actualmente se emplaza el recinto o sobre un terreno distinto.

    “Lo anterior resulta relevante a fin de determinar si dicho proyecto corresponde a la ampliación de un recinto penitenciario existente, o bien, a la construcción de uno nuevo, los que se encuentran sometidos a exigencias diversas en el artículo 1° de la citada ley N°21.636″, señaló la Contraloría.

    Además, sostuvieron que no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, relativos a los usos de suelo que no están vinculados con el proyecto.

    Asimismo, el organismo advirtió que para el trámite de toma de razón, no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana donde se tiene pensado realizar la modificación, dificultando el estudio de la situación de aquellos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa.

    Finalmente desde la Contraloría apuntaron que las observaciones fueron comunicadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional Metropolitano y a la Municipalidad de Santiago.

    Con esto queda en manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el corregir las observaciones para su reingreso.

    La decisión de la Contraloría se conoce en medio de la controversia que mantiene enfrentado al alcalde de la comuna, Mario Desbordes con el Gobierno y luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenara detener todos los actos relativos a la resolución exenta que permitía avanzar con las obras del recinto penitenciario.

    Más sobre:ContraloríaSantiago 1Minvu

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida

    Habría ido a comprar un computador: joven es asesinado con una docena de disparos en La Pintana

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto

    Rectora electa de la U. de Chile por recortes anunciados por el gobierno: “En temas de ciencia nosotros estamos atentos”

    Presidente de Empresas CMPC pide no dilatar la megarreforma: “Empatizo con quien dice que es totalmente legítimo que se apruebe por un voto”

    Trump tilda de “antipatriota” la resolución de la Cámara de Representantes para limitar sus poderes de guerra

    Lo más leído

    1.
    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    2.
    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    3.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    4.
    La estrategia de Ángela Vivanco para salir de la cárcel luego de cuatro meses en el penal de San Joaquín

    La estrategia de Ángela Vivanco para salir de la cárcel luego de cuatro meses en el penal de San Joaquín

    5.
    CNED aprueba nueva propuesta de Arzola por Simce 2026 tras rechazarle la idea inicial que eliminaba pruebas

    CNED aprueba nueva propuesta de Arzola por Simce 2026 tras rechazarle la idea inicial que eliminaba pruebas

    6.
    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Contraloría no toma razón de decreto para ampliar Santiago 1 y plantea una serie de observaciones
    Chile

    Contraloría no toma razón de decreto para ampliar Santiago 1 y plantea una serie de observaciones

    Habría ido a comprar un computador: joven es asesinado con una docena de disparos en La Pintana

    Rectora electa de la U. de Chile por recortes anunciados por el gobierno: “En temas de ciencia nosotros estamos atentos”

    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida
    Negocios

    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida

    Presidente de Empresas CMPC pide no dilatar la megarreforma: “Empatizo con quien dice que es totalmente legítimo que se apruebe por un voto”

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul
    El Deportivo

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    “Definió con clase”: Cecilio Waterman destaca con un gol en el triunfo de Panamá sobre República Dominicana

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos
    Cultura y entretención

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto
    Mundo

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto

    Trump tilda de “antipatriota” la resolución de la Cámara de Representantes para limitar sus poderes de guerra

    El ayatola Mojtaba Jamenei proclama la victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno