Foco económico y propuesta de política industrial: canciller detalla pilares en materia exterior del gobierno de Kast

Hasta el edificio de la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, acudió la mañana de este jueves el canciller Francisco Pérez Mackenna, para participar del seminario de Clapes UC “Política exterior chilena 2026-2030: Los desafíos ante el nuevo escenario global”.

En el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores abordó, en líneas generales, la importancia de fortalecer la inserción internacional de Chile para resguardar los intereses estratégicos del país, impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones y diversificar mercados.

Si bien fue el relator principal del seminario, también lo acompañaron en un panel de conversación posterior los excancilleres Alfredo Moreno, Alberto Van Klaveren e Ignacio Walker.

Pérez Mackenna, en su alocución dio cuenta de los tres pilares fundamentales de la política exterior en el gobierno del Presidente José Antonio Kast, siendo estos seguridad, confianza y crecimiento.

Política industrial

El secretario de Estado profundizó en cada uno de los tres ejes, pero puso especial foco, como reconoció en su intervención, en el aspecto económico, destacando la propuesta de una nueva política industrial.

En este punto, sostuvo que “la pregunta es por qué estamos en esta situación (de estacanmiento) y cómo podemos contribuir desde la Cancillería a tratar de abrir una oportunidad en estas materias. Y ahí, obviamente, lo principal es atracción de inversión y tecnología. Recordar que el talento es el principal motor del país, no son las cosas, sino las personas”.

Seguidamente, el canciller apuntó que en materia económica para el país “el litio y el cobre no van a ser suficientes para empujar al país entero para arriba, van a ser quizás el insumo principal, pero vamos a tener que hacer algo más, porque tenemos que empujar a la economía entera. La diversificación de mercados es otra cosa muy importante, porque baja el riesgo de lo que estamos haciendo”.

Y luego agregó: “Una cosa que es más polémica, pero que, por lo menos, yo estoy convencido de que es importante empezar a pensar en ella, ya les voy a contar una anécdota respecto a este punto, la política industrial. La política industrial va a ser un elemento importante para sacarnos del bajo crecimiento”.

“No estoy pensando en la política industrial de los años 60, sino que estoy pensando más bien en una que se haga cargo de temas como, por ejemplo, que el capital humano tiene rendimientos crecientes, que hay externalidades y, como dice Nancy Stokey, que hay que sincronizar la construcción de habilidades o skills, es la palabra que usa ella, con tecnología o inversión", remarcó.

En esa línea, destacó que “las máquinas necesitan operadores, los operadores necesitan máquinas para que esas dos cosas se produzcan en forma simultánea, y porque hay externalidades positivas se requiere empezar a pensar en una política industrial. De una perspectiva un tanto distinta, pero creo que es importante tenerlo presente”.

Seguridad y confianza

El ministro Pérez Mackenna planteó en el eje de seguridad, la implementación de un mecanismo de combate al crimen organizado transnacional y el ordenamiento en materia de migración.

“Transformar la migración en algo seguro, en algo ordenado y en algo regular”, destacó.

Además, señaló como otra meta aumentar el grado de cooperación en la región y preservar la soberanía nacional.

“Tenemos que concentrarnos en fortalecer nuestra relación con nuestros vecinos y, obviamente, nunca perdiendo de vista que es principal preocupación de la Cancillería siempre contribuir a la preservación de la soberanía y el territorio de la república. No se nos olvida eso, o sea, no es que tengamos eso fuera del radar”, afirmó.

En cuanto a confianzas, señaló que la prioridad del Ejecutivo es retomar la política de Estado en las relaciones internacionales.

“Básicamente, que tengamos una estrategia aquí que vaya más allá de los pensamientos que pueden traer los gobiernos de turno y, quizás, nos transformemos en un país predecible desde el punto de vista de cómo nos ven afuera”, destacó.

Para ello, planteó el titular de RR.EE., es fundamental que Chile mantenga “siempre acciones marcadas entre el derecho internacional y los principios de política exterior que nos han inspirado, que básicamente tienen que ver con democracia, derechos humanos, multilateralidad”.

También relevó el fortalecimiento institucional y la eficiencia operativa. “Le hemos dado especial importancia a la construcción de vínculos. Cuando hablamos de construcción de vínculos nos referimos a que esto es una herramienta fundamental para la confianza”.