CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Foco económico y propuesta de política industrial: canciller detalla pilares en materia exterior del gobierno de Kast

    El titular de Relaciones Exteriores participó este jueves en el seminario de Clapes UC “Política exterior chilena 2026-2030: Los desafíos ante el nuevo escenario global”. También fueron parte del panel los excancilleres Alfredo Moreno, Alberto Van Klaveren e Ignacio Walker.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Hasta el edificio de la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, acudió la mañana de este jueves el canciller Francisco Pérez Mackenna, para participar del seminario de Clapes UC “Política exterior chilena 2026-2030: Los desafíos ante el nuevo escenario global”.

    En el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores abordó, en líneas generales, la importancia de fortalecer la inserción internacional de Chile para resguardar los intereses estratégicos del país, impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones y diversificar mercados.

    Si bien fue el relator principal del seminario, también lo acompañaron en un panel de conversación posterior los excancilleres Alfredo Moreno, Alberto Van Klaveren e Ignacio Walker.

    Pérez Mackenna, en su alocución dio cuenta de los tres pilares fundamentales de la política exterior en el gobierno del Presidente José Antonio Kast, siendo estos seguridad, confianza y crecimiento.

    Política industrial

    El secretario de Estado profundizó en cada uno de los tres ejes, pero puso especial foco, como reconoció en su intervención, en el aspecto económico, destacando la propuesta de una nueva política industrial.

    En este punto, sostuvo que “la pregunta es por qué estamos en esta situación (de estacanmiento) y cómo podemos contribuir desde la Cancillería a tratar de abrir una oportunidad en estas materias. Y ahí, obviamente, lo principal es atracción de inversión y tecnología. Recordar que el talento es el principal motor del país, no son las cosas, sino las personas”.

    Seguidamente, el canciller apuntó que en materia económica para el país “el litio y el cobre no van a ser suficientes para empujar al país entero para arriba, van a ser quizás el insumo principal, pero vamos a tener que hacer algo más, porque tenemos que empujar a la economía entera. La diversificación de mercados es otra cosa muy importante, porque baja el riesgo de lo que estamos haciendo”.

    Y luego agregó: “Una cosa que es más polémica, pero que, por lo menos, yo estoy convencido de que es importante empezar a pensar en ella, ya les voy a contar una anécdota respecto a este punto, la política industrial. La política industrial va a ser un elemento importante para sacarnos del bajo crecimiento”.

    “No estoy pensando en la política industrial de los años 60, sino que estoy pensando más bien en una que se haga cargo de temas como, por ejemplo, que el capital humano tiene rendimientos crecientes, que hay externalidades y, como dice Nancy Stokey, que hay que sincronizar la construcción de habilidades o skills, es la palabra que usa ella, con tecnología o inversión", remarcó.

    En esa línea, destacó que “las máquinas necesitan operadores, los operadores necesitan máquinas para que esas dos cosas se produzcan en forma simultánea, y porque hay externalidades positivas se requiere empezar a pensar en una política industrial. De una perspectiva un tanto distinta, pero creo que es importante tenerlo presente”.

    Seguridad y confianza

    El ministro Pérez Mackenna planteó en el eje de seguridad, la implementación de un mecanismo de combate al crimen organizado transnacional y el ordenamiento en materia de migración.

    “Transformar la migración en algo seguro, en algo ordenado y en algo regular”, destacó.

    Además, señaló como otra meta aumentar el grado de cooperación en la región y preservar la soberanía nacional.

    “Tenemos que concentrarnos en fortalecer nuestra relación con nuestros vecinos y, obviamente, nunca perdiendo de vista que es principal preocupación de la Cancillería siempre contribuir a la preservación de la soberanía y el territorio de la república. No se nos olvida eso, o sea, no es que tengamos eso fuera del radar”, afirmó.

    En cuanto a confianzas, señaló que la prioridad del Ejecutivo es retomar la política de Estado en las relaciones internacionales.

    “Básicamente, que tengamos una estrategia aquí que vaya más allá de los pensamientos que pueden traer los gobiernos de turno y, quizás, nos transformemos en un país predecible desde el punto de vista de cómo nos ven afuera”, destacó.

    Para ello, planteó el titular de RR.EE., es fundamental que Chile mantenga “siempre acciones marcadas entre el derecho internacional y los principios de política exterior que nos han inspirado, que básicamente tienen que ver con democracia, derechos humanos, multilateralidad”.

    También relevó el fortalecimiento institucional y la eficiencia operativa. “Le hemos dado especial importancia a la construcción de vínculos. Cuando hablamos de construcción de vínculos nos referimos a que esto es una herramienta fundamental para la confianza”.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancilleríaRelaciones ExterioresEconomíaSeguridadConfianza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Esto va a ser diario”: ministro Arrau encabeza operativo de control y fiscalización en barrio Meiggs

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    FNE pone bajo la lupa la toma de control de Clínica Las Condes por EuroAmerica y la alianza de Enami y Rio Tinto

    Bancos contratan a un nuevo asesor financiero para continuar con la venta de Transbank

    Harald Beyer y acusación constitucional contra Grau: “No merece ese tratamiento, es una mala idea, la que me hicieron a mí también”

    Subtel anuncia cambios a la norma de prefijos: sumará el 702 para llamadas estatales y de salud

    Lo más leído

    1.
    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    2.
    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    3.
    Diputados opositores y del PDG ingresan requerimiento al TC contra ley de Escuelas Protegidas

    Diputados opositores y del PDG ingresan requerimiento al TC contra ley de Escuelas Protegidas

    4.
    Núñez (PC) por megarreforma: “Si el gobierno compra el voto de Bianchi, Calisto, acuerda con Walker, tendría para ganarlo por un voto”

    Núñez (PC) por megarreforma: “Si el gobierno compra el voto de Bianchi, Calisto, acuerda con Walker, tendría para ganarlo por un voto”

    5.
    Tras doble empate: Senado deberá votar nuevamente en próxima sesión el levantamiento del secreto bancario

    Tras doble empate: Senado deberá votar nuevamente en próxima sesión el levantamiento del secreto bancario

    6.
    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Esto va a ser diario”: ministro Arrau encabeza operativo de control y fiscalización en barrio Meiggs
    Chile

    “Esto va a ser diario”: ministro Arrau encabeza operativo de control y fiscalización en barrio Meiggs

    Harald Beyer y acusación constitucional contra Grau: “No merece ese tratamiento, es una mala idea, la que me hicieron a mí también”

    Homicidio frustrado en San Ramón: hombre fue baleado al interior de su domicilio

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda
    Negocios

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    FNE pone bajo la lupa la toma de control de Clínica Las Condes por EuroAmerica y la alianza de Enami y Rio Tinto

    Duda y convicción

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    Con notoria cicatriz: Federico Valverde reaparece en Uruguay tras pelea con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid
    El Deportivo

    Con notoria cicatriz: Federico Valverde reaparece en Uruguay tras pelea con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

    La Roja recibe la visita del Sifup en medio de la concentración previa al duelo contra Portugal

    El futuro de Alexis Sánchez y de otras figuras está en el aire: las esquirlas de la ruptura entre el Sevilla y Sergio Ramos

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Violista Alejandra Tapia y su álbum con Jorge González: “No buscábamos que sonara bonito”
    Cultura y entretención

    Violista Alejandra Tapia y su álbum con Jorge González: “No buscábamos que sonara bonito”

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul
    Mundo

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto

    Trump tilda de “antipatriota” la resolución de la Cámara de Representantes para limitar sus poderes de guerra

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno