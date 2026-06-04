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    Núñez (PC) por megarreforma: “Si el gobierno compra el voto de Bianchi, Calisto, acuerda con Walker, tendría para ganarlo por un voto”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el senador comunista agregó que: “Estamos estudiando cuál es el momento más idóneo para ir al Tribunal Constitucional".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La postura de la oposición frente a la megarreforma del gobierno se ha endurecido en medio del debate del proyecto en el Senado. De eso da cuenta el legislador Daniel Nuñez (PC) quien acusa al gobierno de intentar pasar la aplanadora y de estar “comprando” votos.

    En conversación en el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador comunista además explicó que el proyecto tiene elementos evidentemente inconstitucionales y están viendo el momento estratégico para recurrir al Tribunal Constitucional.

    Estamos estudiando cuál es el momento más idóneo para ir al Tribunal Constitucional. Nuestra convicción es que esta reforma viola principios básicos tanto del trámite legislativo como del orden constitucional”, aseguró el senador.

    En esa línea, explicó que “hay cosas como la invariabilidad, que cuestiona un principio básico que es la soberanía popular. O sea, se adopta una decisión que un gobierno futuro casi no puede cambiar porque tiene consecuencias económicas inmanejables. Lo mismo en materias ambientales, en que se toman decisiones que invalidan un fallo de la justicia por la vía de las devoluciones económicas que se hacen”.

    Nuñez explicó que están estudiando si recurrir al TC después que se discuta o en medio del debate, pero “nuestra convicción es que cualquier elemento inconstitucional que presente este proyecto de ley, hay que recurrirlo porque genera un precedente muy muy negativo que el propio Ejecutivo”.

    “O sea, que desde el gobierno se intente pasar por encima de su Constitución que ellos dicen respetar, es otra señal más de lo que ya hemos llamado la pasada de la máquina. O sea, aquí si antes se cuestionó a un gobierno por la retroexcavadora, hoy día casi está pasando la aplanadora”, agregó.

    Con todo, el senador se manifestó dispuesto a dialogar con el gobierno para intentar mejorar el proyecto y “corregir cosas que quedaron mal hechas en la Cámara de Diputados”, sin embargo, sostuvo que es fundamental que el Ejecutivo pueda ceder en el “corazón” de la reforma.

    “Comprando” y “vendiendo” votos

    En tanto, al ser consultado sobre la unidad de la oposición para enfrentar la votación en Sala de la megarreforma del gobierno, el senador Núñez, expuso que van a intentar votar en bloque, pero que ya hay legisladores que están vendiendo su voto y el Ejecutivo puede lograr su objetivo.

    “Aun cuando la oposición alinee todos sus votos, en el Senado somos 23, hay senadores independientes que son claves. Independientes porque sus partidos se disolvieron o fueron electos como independientes. Me refiero a Karim Bianchi, Matías Walker, (Miguel Ángel) Calisto, (Alejandro) Kusanović, que ahora se indefinió. Y claro, uno ve que el gobierno está conversando con ellos, algunos le llaman a esto a conversar, otros son más directos y dicen están comprando el voto”.

    En esa línea, añadió que “el senador Kusanović dijo que él iba a vender caro su voto, yo no sé si los otros senadores lo van a vender barato o caro, me parece que es bastante grotesco definirlo de esa manera”.

    Asimismo, reflexionó al respecto: “Uno esperaría que los senadores cuando votan, voten por principio, voten por convicciones, y no que estén buscando un proyectito, que me den un cargo acá, que me den una prebenda”.

    Y Núñez fue más claro: “Nosotros podemos tener 23 votos alineados, pero si el gobierno compra el voto de Karim Bianchi, compra el voto de Calisto,el acuerdo que haga Matías Walker, yo todavía no lo conozco bien, me gustaría saber cuál es, se hace difícil, digamos, rechazar esta megarreforma, y probablemente el gobierno tendría, aunque sea para ganarlo por un voto”.

    En ese sentido apeló a las convicciones y ejemplificó con el senador de su su distrito Matías Walker. “Fue electo senador por la Democracia Cristiana, yo hice campaña junto con él, y sus convicciones eran que podía haber crecimiento económico con equidad social, y yo no sé en qué minuto dejamos de lado la equidad social y pasamos a que el crecimiento es solo por chorreo, y que para poder crecer Chile tiene que recortar beneficios sociales”

    Así el senador explicó que si el gobierno “compra estos votos” y logra pasar la idea de legislar, “nos vamos a ver enfrentados a la votación en particular, en lo específico de cada norma, y vamos a batallar ahí por corregir todo lo que podamos corregir”.

    Reunión con Arrau

    En otro tema, el senador Núñez informó que le solicitó una reunión al nuevo ministro de Seguridad Martín Arrau para presentarles propuestas adhoc a su cartera.

    “Yo hablé ayer (miércoles) con el ministro Arrau y le dije: la bancada de senadores y diputados del Partido Comunista, le va a pedir una reunión en 10 días más para llevarle todas las propuestas que tenemos en materia de seguridad”, expuso.

    “Nos dijo que sí, que estaba encantado, que ningún problema, que le diéramos la próxima semana, estaba agobiado, le dije, sí, lo entendemos. Más o menos acordamos en 10 días más y vamos a llevar nuestra agenda legislaria en materia de seguridad y propuestas porque es un problema que agobia Chile que tenemos que resolver”, finalizó.

    Revisa la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:

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