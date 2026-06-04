Fiscalía cierra investigación contra alcalde Sebastián Sichel por querella de concejal del FA

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 11 de septiembre de 2026 una audiencia en la que la Fiscalía comunicará su decisión de no perseverar en el procedimiento abierto tras una querella en contra del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Según informó la jueza subrogante del tribunal Susana Verdugo, la citación se realiza “conforme al cierre de la investigación informado por el Ministerio Público” ante la falta de antecedentes.

La querella fue interpuesta por el concejal del Frente Amplio (FA) Andrés Argandoña, quien sostenía que el alcalde incurrió en una “denuncia calumniosa”.

El conflicto se originó luego de que Argandoña acusara públicamente la ausencia de actas de evaluación en el proceso de adjudicación de fondos concursables municipales.

El 5 de noviembre de 2025 el alcalde Sichel anunció en sesión del Concejo Municipal que había presentado una querella por injurias en contra del concejal, acusándolo de mentir al sostener que no existían actas que respaldaran la entrega de los recursos.

Respondiendo a esa acción, el concejal, con el patrocinio del abogado Jaime Winter, presentó la querella que fue declarada admisible a fines del año pasado.

Querella del concejal Argandoña contra Sichel

De acuerdo con el escrito, el alcalde Sichel anunció en sesión del concejo que había presentado una querella por injurias en contra del concejal , acusándolo de mentir al sostener que no existían actas que respaldaran la entrega de los recursos. En esa arremetida judicial -que fue declarada admisible en su momento-, el alcalde apuntó que la directora de la Dideco habría entregado los documentos el 14 de octubre del mismo año, pero el concejal sostenía que no fue así.

Al respecto, Argandoña alegó que Sichel había cruzado “una línea” en contra del concejal que “tiene el mandato de fiscalizarlo” y cuestionó: “No estamos hablando de errores administrativos, estamos hablando de delitos y eso es tremendamente grave para la máxima autoridad municipal”.

Según la querella, el 6 de noviembre la municipalidad entregó un link con archivos que supuestamente contenían las actas. Sin embargo, tras revisar el documento, el concejal dijo que este incluía enlaces a actas y formularios que no existían en la versión original.