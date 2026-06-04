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    “Definió con clase”: Cecilio Waterman destaca con un gol en el triunfo de Panamá sobre República Dominicana

    El futbolista de Universidad de Concepción fue protagonista en el duelo con el que la selección canalera se despidió de su gente antes del Mundial de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @fepafut/ Instagram.

    Las selecciones que participarán en el Mundial de Norteamérica 2026 siguen con su preparación. La noche de este miércoles fue el turno para el conjunto de Panamá que cuenta con la presencia de César Yanis, jugador de Cobresal, y Cecilio Waterman de Universidad de Concepción.

    Este último acabó siendo protagonista al marcar un gol que le significó llevarse los elogios de la prensa centroamericana.

    Waterman comenzó el encuentro desde el banco de suplentes, pero ingresó rápidamente en la media hora de juego en reemplazo de José Fajardo. En los minutos que estuvo en la cancha asumió la capitanía del equipo y fue el encargado de marcar el 3-1 parcial de la victoria por 4-2.

    En el minuto 57 recibió un pase largo al espacio y, tras eludir al portero, definió con el arco desprotegido. Esto le significó al jugador del Campanil recibir elogios de los medios panameños.

    La Prensa, por ejemplo, señaló que el conjunto “volvió a golpear al minuto 57 con una gran acción individual de Cecilio Waterman, quien se quitó al portero y definió con clase para el 3-1, alcanzando las 15 anotaciones con la selección nacional”.

    Crítica, a su vez, escribió que “posteriormente, a los 57 minutos, Panamá anota su tercer gol cuando Andrés Andrade da un pase largo, el cual recepciona de buena forma Cecilio Waterman, quien supera en velocidad al defensa y vence al portero dominicano para marcar”.

    Panamá América, por su parte, informó que “Andrés Andrade filtró un balón en profundidad para Cecilio Waterman, quien eludió al arquero y definió a puerta vacía para ampliar la ventaja a 3-1”.

    El último baile de Waterman

    Tras el encuentro, Cecilio Waterman entregó sus sensaciones sobre el encuentro y habló de la posibilidad de que estos sean los últimos encuentros vistiendo la camiseta de la selección panameña.

    Soy un tipo grande, he pasado por todas, muy contento, este puede ser el último partido en el Rommel y esperemos que hagamos historia en el mundialista”, señaló en diálogo con RPC.

    Ya uno sabe, uno tiene 35 años, es un proceso y uno tiene que darle un chance a los jóvenes que lo hacen bien afuera, y bueno vamos a tirar la última, estamos felices, contento trabajando y esperemos que se pueda dar”, complementó el jugador que ha sido clave en el desarrollo de la selección.

    Hasta ahora ha disputado 54 partidos con el combinado canalero, ha anotado 15 goles y entregado cuatro asistencias desde que debutó en 2010.

    Por su lado, el técnico Thomas Christiansen mostró su disconformidad con el rendimiento de los futbolistas a pesar de la victoria, resaltando que hubo errores “que son necesarios corregir”.

    Me habría gustado salir con mejores sensaciones. Hemos metido cuatro goles, pero creo que el funcionamiento pudo haber sido mejor”, acusó.

    Ahora, Panamá se deberá preparar para enfrentar este sábado 6 de junio a Bosnia y Herzegovina en el que será su último desafío antes de debutar en el Mundial.

    Los canaleros son parte del Grupo L de la competencia y debutarán contra Ghana el 17 de junio en Toronto. En esa misma ciudad, seis días más tarde, se medirán contra Croacia para cerrar el 27 contra Inglaterra en Nueva York.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026PanamáCecilio WatermanCésar Yanis

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