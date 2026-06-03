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    El Deportivo

    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

    Los elencos nacionales conocen el detalle de sus respectivas llaves en el torneo continental. Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata, mientras que Coquimbo Unido se medirá con Platense.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    La UC y Coquimbo Unido ya saben cuando jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores. La Conmebol oficializó la programación de la ronda de los 16 mejores.

    Universidad Católica enfrenta a Estudiantes de La Plata. El equipo de Daniel Garnero abrirá la llave como visitante en Argentina y cerrará la serie en Santiago. El encuentro de ida se disputará el martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. La revancha quedó fijada para el martes 18 de agosto a las 20:30 horas en el Claro Arena.

    Por su parte, Coquimbo Unido enfrentará a Platense en una serie que comenzará en Argentina. El partido de ida se jugará el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López. La vuelta se disputará el miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

    Si bien no está confirmado el escenario de la revancha, el cuadro aurinegro ya comenzó los trabajos para que el reducto de la Cuarta Región esté óptimo para la llave y cumplir con los requisitos de la Conmebol.

    Conoce los horarios

    Fluminense vs. Independiente Rivadavia

    Ida: 11 de agosto, Río de Janeiro, 18.00 horas.

    Vuelta: 18 de agosto, Mendoza, 18.00 horas.

    Estudiantes vs. Universidad Católica

    Ida: 11 de agosto, La Plata, 20.30 horas.

    Vuelta: 18 de agosto, Santiago, 20.30 horas.

    Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

    Ida: 11 de agosto, Ibagué, 18.30 horas.

    Vuelta: 18 de agosto, por definir, 20.30 horas.

    Platense vs. Coquimbo Unido

    Ida: 12 de agosto, Buenos Aires, 18.00 horas.

    Vuelta: 19 de agosto, Coquimbo, 18.00 horas.

    Palmeiras vs. Cerro Porteño

    Ida: 12 de agosto, Sao Paulo, 20.00 horas.

    Vuelta: 19 de agosto, Asunción, 20.00 horas.

    Cruzeiro vs. Flamengo

    Ida: 12 de agosto, Belo Horizonte, 22.30 horas.

    Vuelta: 19 de agosto, Río de Janeiro, 22.30 horas.

    Mirassol vs. Liga de Quito

    Ida: 13 de agosto, Sao Paulo, 20.00 horas.

    Vuelta: 20 de agosto, Quito, 18.00 horas.

    Rosario Central vs. Corinthians

    Ida: 13 de agosto, Rosario, 22.30 horas.

    Vuelta: 20 de agosto, Sao Paulo, 22.30 horas.

    Programación en hora chilena.

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