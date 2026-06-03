La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores
Los elencos nacionales conocen el detalle de sus respectivas llaves en el torneo continental. Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata, mientras que Coquimbo Unido se medirá con Platense.
La UC y Coquimbo Unido ya saben cuando jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores. La Conmebol oficializó la programación de la ronda de los 16 mejores.
Universidad Católica enfrenta a Estudiantes de La Plata. El equipo de Daniel Garnero abrirá la llave como visitante en Argentina y cerrará la serie en Santiago. El encuentro de ida se disputará el martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. La revancha quedó fijada para el martes 18 de agosto a las 20:30 horas en el Claro Arena.
Por su parte, Coquimbo Unido enfrentará a Platense en una serie que comenzará en Argentina. El partido de ida se jugará el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López. La vuelta se disputará el miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso.
Si bien no está confirmado el escenario de la revancha, el cuadro aurinegro ya comenzó los trabajos para que el reducto de la Cuarta Región esté óptimo para la llave y cumplir con los requisitos de la Conmebol.
Conoce los horarios
Fluminense vs. Independiente Rivadavia
Ida: 11 de agosto, Río de Janeiro, 18.00 horas.
Vuelta: 18 de agosto, Mendoza, 18.00 horas.
Estudiantes vs. Universidad Católica
Ida: 11 de agosto, La Plata, 20.30 horas.
Vuelta: 18 de agosto, Santiago, 20.30 horas.
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
Ida: 11 de agosto, Ibagué, 18.30 horas.
Vuelta: 18 de agosto, por definir, 20.30 horas.
Platense vs. Coquimbo Unido
Ida: 12 de agosto, Buenos Aires, 18.00 horas.
Vuelta: 19 de agosto, Coquimbo, 18.00 horas.
Palmeiras vs. Cerro Porteño
Ida: 12 de agosto, Sao Paulo, 20.00 horas.
Vuelta: 19 de agosto, Asunción, 20.00 horas.
Cruzeiro vs. Flamengo
Ida: 12 de agosto, Belo Horizonte, 22.30 horas.
Vuelta: 19 de agosto, Río de Janeiro, 22.30 horas.
Mirassol vs. Liga de Quito
Ida: 13 de agosto, Sao Paulo, 20.00 horas.
Vuelta: 20 de agosto, Quito, 18.00 horas.
Rosario Central vs. Corinthians
Ida: 13 de agosto, Rosario, 22.30 horas.
Vuelta: 20 de agosto, Sao Paulo, 22.30 horas.
Programación en hora chilena.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.