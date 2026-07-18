Lionel Messi y el recuerdo de la fotografía con Lamine Yamal que marca la final del Mundial: “Es una locura; él era un bebé”

La final del Mundial ya se vive en Estados Unidos. En un evento organizado por la FIFA y donde estuvieron presentes estrellas como Tom Brady (NFL) y Novak Djokovic (tenis), los referentes de Argentina adelantaron lo que será el duelo ante España por el trofeo planetario.

Y como era de esperar, la voz de Lionel Messi fue la que más trascendió a nivel internacional, pues no dudó en alabar a la estrella de sus rivales del domingo, Lamine Yamal. “Es un grandísimo jugador. Es uno de los referentes mundiales. Tiene una carrera por delante y una oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos que no sea esta vez”, aseguró el ídolo transandino.

El mismo que tuvo palabras para una imagen que se tomó hace casi 20 años, para un calendario solidario de Unicef, donde se ve a un veinteañero rosarino tomando en brazos a un Yamal de tan sólo cinco meses. “Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que ahora nos enfrentemos en una final”, sostuvo.

Tras ello y hablando de lo que se vivirá en el desenlace de la fiesta universal, Messi descartó que se sienta presionado por conseguir la cuarta estrella para su nación. “Crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión y siempre con muchas ganas de disfrutar. Nunca pensamos en la presión, siempre lo consideramos como algo natural: jugar y pasarla bien”, expresó.

Luego agregó que “somos un grupo competitivo, que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte colectivo, que el rival siempre juega y no siempre se puede ganar. De chiquito fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y jugador”.

Foto: @emi_martinez26/Instagram. pc

Elogios para los hinchas argentinos

Otro argentino estuvo presente en el evento FIFA fue el Emiliano Martínez. El portero albiceleste tuvo palabras los 50 mil fanáticos del otro lado de la cordillera que se espera lleguen a Nueva York durante las próximas horas.

“Me sentí orgulloso de estar en la final de la Copa del Mundo 2022. Sé lo que significa para mi país llegar hasta ahí. Cuando la ganamos vimos una Argentina como nunca antes había visto. Los hinchas son absolutamente apasionados. Ver a la gente a las dos de la mañana celebrando significa mucho orgullo para mi familia y para mi país. Vamos a dar absolutamente lo mejor de nosotros para traer de vuelta la Copa del Mundo y celebrar con nuestra gente”, lanzó el ‘Dibu’.

Finalmente, el entrenador de los argentinos -Lionel Scaloni- también desdramatizó el encuentro. ““Nos hemos criado jugando a la pelota en sitios y en lugares muy difíciles. La presión está en segundo plano, solo debemos pensar en jugar al fútbol. Siempre hay un mañana, siempre sale el sol. Hay que hacer lo que hacíamos de chiquito: jugar a la pelota sin pensar en el mañana”, concluyó.