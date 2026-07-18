Francia e Inglaterra buscan consuelo: a qué hora juegan y quién transmite el duelo por el bronce del Mundial 2026

Las derrotas fueron duras. Francia cayó de manera inapelable ante España e Inglaterra perdió un partido increíble con Argentina. Por lo que ambos países europeos buscarán consuelo en la pelea por el tercer lugar del Mundial 2026.

Un duelo que de todas maneras promete ser de alto vuelo, pues -en dicho compromiso- habrá tres jugadores que intentarán convertirse en el máximo goleador de la cita norteamericana. Hablamos del galo Kylian Mbappé, el cual lleva 8 tantos, igual que el argentino Lionel Messi, y de los británicos Harry Kane y Jude Bellingham, quienes han celebrado en 6 ocasiones cada uno.

Francia dirá presente por cuarta vez en esta definición, tras ganar la medalla de bronce en 1958 y en 1986 y caer en las cita de 1982. Por su parte, Inglaterra va por su tercera vez y espera ser la vencida pues perdió ante Italia en 1990 y con Bélgica en 2018.

Foto: Chen Yichen/Xinhua. Chen Yichen

Francia vs. Inglaterra

Francia e Inglaterra se enfrentarán en un duelo único por el tercer lugar y el partido se jugará en el estadio Miami de la homónima ciudad de Estados Unidos. La cita está programada para las 17 horas de nuestro país y el cotejo no será transmitido por la televisión abierta.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra?

El choque entre galos y británicos será transmitido en exclusiva por DirecTV y en las plataformas de streaming de DGO, Paramount+ y DAZN.