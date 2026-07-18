Muerte de cabo Marcos Cosme: Kast, Arrau y mundo político reaccionan a fallecimiento del carabinero

Carabineros de Chile confirmó la muerte del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, tras permanecer internado en estado crítico al ser herido a bala en un operativo en Valdivia, Región de Los Ríos.

El incidente fue registrado en el operativo para capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, quien figura como vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain.

Cosme Barquero, quien pertenecía al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía, permanecía internado en el Hospital Base de Valdivia, luego de haber sido baleado en su rostro en el sector rural de Punucapa, en la mencionada región.

Desde dicho recinto hospitalario, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó el deceso y calificó la jornada como “un día triste” para la institución.

Kast y Arrau lamentan muerte de cabo Marcos Cosme

A través de X, el Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el fallecimiento de Cosme Barquero. “Tenía 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”.

“Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”, cerró el Mandatario.

Presidente José Antonio Kast

En esa línea, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también comentó que el funcionario “murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune”.

“El detenido nuevamente abrió fuego contra Carabineros en un acto miserable y cobarde. Fue herido y permanece bajo custodia. Ahora deberá responder ante la justicia, esperamos que sin ningún tipo de contemplación”.

“Chile está con la familia de Marcos, sus seres queridos y toda la institución de Carabineros. No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja a todos los chilenos”, sumó Arrau.

Mundo político reacciona a muerte de carabinero baleado en Valdivia

Luego de conocerse el deceso del cabo primero Marcos Cosme Barquero, la mesa del Senado expresó sus condolencias a Carabineros de Chile por el fallecimiento del funcionario. “Como mesa del Senado, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de trabajo y a toda la institución de Carabineros de Chile, compartiendo el dolor que esta irreparable pérdida provoca”, indicaron en una misiva.

“Asimismo, reiteramos nuestra más absoluta condena a todo acto de violencia que atente contra quienes cumplen la noble tarea de resguardar el orden público y la seguridad de la ciudadanía. Del mismo modo, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la búsqueda de la justicia”, agregaron desde la Cámara Alta.

“En este momento de profundo pesar, invitamos a unirnos en el respeto, la solidaridad y el reconocimiento a la entrega y servicio del cabo primero Marcos Cosme Barquero”, firmaron la presidenta del organismo, Paulina Núñez (RN); y el vicepresidente del mismo, Iván Moreira (UDI).

Paulina Núñez e Iván Moreira. Dedvi Missene

El diputado por la zona, Omar Sabat (UDI), indicó que “no puede normalizarse” que en una semana cuatro funcionarios de Carabineros hayan sido baleados.

“Ministro Arrau, llegó el momento de reforzar la Ley Nain-Retamal y avanzar con decisión en la agenda de seguridad. Desde el Congreso yo sí estoy disponible para respaldar a carabineros de Chile”, indicó.

A su vez, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), indicó en X que el asesinato del funcionario policial “no solo debe producirnos consternación, sino también mucha rabia. Atacar a un carabinero es atentar contra la patria misma, ya que son ellos quienes día a día resguardan la seguridad de todos los chilenos”.

“Espero caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este cobarde crimen”, concluyó.

Evelyn Matthei

Por su parte, en el Partido Republicano al momento de extender su pesar, también sostuvo en una declaración en X que “este doloroso hecho reafirma la urgencia de fortalecer nuestro Estado de derecho y la entrega de mayores herramientas a nuestras policías”.

Siguiendo esa línea, el senador Rodolfo Carter, de esa colectividad, comentó que el asesinato “nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a anunciar querellas y declaraciones repetidas de épocas pasadas. Corresponde capturar a los culpables, vivos o muertos, juzgarlos y encerrarlos de por vida. Cuando muere un policía, somos todos los que morimos un poco”.

El diputado Hans Marowski (PNL) dijo que “hoy despedimos con profundo pesar al cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber, sirviendo y protegiendo a todos los chilenos. Su entrega y sacrificio no serán olvidados”.

El diputado Patricio Briones (PDG) lamentó la muerte del uniformado y pidió rigor de parte de la justicia. “Es una mañana de sábado triste, una mañana que nos recuerda que instituciones como Carabineros de Chile siempre van a estar disponibles para ayudar a la ciudadanía, pero también expuestas a situaciones graves como el fallecimiento del cabo Marcos Cosme, quien, en el desempeño de sus funciones y en la búsqueda del delincuente responsable de la muerte del cabo Eugenio Naín, pierde la vida producto de un ataque criminal”.

“Esperamos que la justicia caiga con todo el rigor sobre el responsable, que nuevamente pone a Carabineros de Chile de luto”, cerró.

El senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la comisión de Seguridad, también indicó que su fallecimiento debe provocar “un antes y un después”.

“La impunidad a este extremo es intolerable. Por eso le pido al gobierno del Presidente Kast que actúe con decisión, porque la gente a tenido la expectativa que este gobierno podía combatir el crimen organizado y la violencia extrema como corresponde. Esta es la hora no solo de lamentar, es la hora de actuar, de intervenir y de cambiar las reglas del juego, porque el delito avanza más rápido que las leyes o las políticas públicas”, declaró el parlamentario.

El Partido Por la Democracia (PPD) se manifestó en bloque a través de redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del cabo primero Marcos Cosme Barquero. Su muerte es un nuevo y doloroso recordatorio del riesgo que enfrentan a diario quienes resguardan nuestra seguridad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a Carabineros de Chile".

El diputado Matías Fernández (FA), también de la zona, dijo lamentar el fallecimiento y pidió que “por sobre todo que pueda haber justicia, que la investigación pueda avanzar estableciendo responsabilidades, y que todo el peso de la ley pueda caer sobre el culpable para que finalmente se pueda repartir justicia a las familias, a Carabineros de Chile y a todos los habitantes de este país”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, indicó que “Chile pierde a un carabinero: el cabo primero Marcos Cosme Barquero fue asesinado tras ser cobardemente baleado en un operativo en Valdivia. Todo mi cariño para su familia, sus amigos y compañeros en este momento de dolor, y para toda la institución de Carabineros, que cumplen su labor a diario para cuidarnos a todos, poniendo en riesgo sus vidas”.

Al respecto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, extendió su solidaridad con la institución y la familia afectada. Y, además, advirtió que “ayer (viernes) dos carabineros baleados en la comuna de Lo Espejo. El crimen organizado no para ni teme al Estado y sus agentes. Por eso hay que reforzar la lucha y la coordinación de todos los actores para derrotarlo”.