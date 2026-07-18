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    “Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos”: la sentida despedida de Kylian Mbappé a Didier Deschamps

    El técnico de la selección francesa enfrenta su último partido en el cargo. Llegó a Les Bleus en 2012 tras el fracaso en Sudáfrica 2010.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency. Lyu Xiaowei

    Este sábado Francia e Inglaterra se enfrentan por la definición del tercer puesto del Mundial de Norteamérica 2026. Dos selecciones que sufrieron la desilusión de quedar eliminados de la lucha del título en las semifinales.

    En el caso de Les Bleus, el duelo marca también el fin de un proceso. El técnico Didier Deschamps le dirá adiós al equipo después de que tomara el cargo en 2012, encarando el proceso de reestructuración de los franceses tras quedar ocupando el último puesto del Grupo A en Sudáfrica 2010.

    Ahora, en la previa de este duelo, Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para brindarle una sentida despedida al excampeón de Francia 1998.

    Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos”, comienza señalando el delantero en su cuenta de Instagram.

    “Poner palabras en lo que has traído durante 14 años es muy difícil, ya que has sido una pieza clave en la renovación de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello...”, continuó.

    Luego, desde un plano personal, indica: “Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años”.

    Me siento privilegiado de haber podido jugar junto a una de las mayores leyendas de nuestro país, y guardo recuerdos maravillosos de todo lo que vivimos y logramos juntos”, añadió.

    “Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y te agradezco nuevamente todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, cerró Mbappé.

    Cabe mencionar que Didier Deschamps consiguió ser campeón en el Mundial de 2018 y en la Nations league 2021, además de ser finalista en la Eurocopa 2016 y el Mundial de 2022.

    Zidane entra en escena

    Ahora, las miradas están puestas en quién pueda ser su sucesor y el nombre que ha comenzado a tomar fuerza es el de Zinedine Zidane. Según informó el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, Zizou ya tiene todo acordado con la Federación Francesa de Fútbol para tomar la posta de cara a los próximos desafíos de la selección.

    “La Federación Francesa planea firmar todos los documentos formales con Zinedine Zidane después del final de la Copa del Mundo. Zidane nunca consideró ninguna otra propuesta en los últimos 8 meses; solo quería el puesto en Francia”, sostiene el comunicador italiano.

    Si se llega a oficializar aquello, Zidane regresaría a la selección después de dejar una de las imágenes más recordadas de la Copa de Alemania 2006 en la que acabó golpeando con la cabeza a Marco Materazzi en la final del torneo.

    También pondría fin a una larga pausa fuera del banco, pues su última experiencia como entrenador fue en 2021 cuando dirigió al Real Madrid. De la mano de los merengues, Zidane disputó 263 partidos de los cuales ganó 172, empató 55 y perdió 36 con 605 goles a favor y 267 en contra.

    Amplió su palmarés con tres Champions League consecutivas, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas y dos Supercopas de España. Once títulos que le colocan como el segundo técnico más laureado de la historia del club, tres por detrás de Miguel Muñoz.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026FranciaDidier DeschampsKylian Mbappé

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