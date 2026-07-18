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    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    El presidente de la FIFA entregó el trofeo para el partido de exhibición y se sumó a los festejos en un encuentro que tuvo como figura central a Vozinha.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gianni Infantino entregó el trofeo del Duelo de Leyendas (Xinhua/Huang Zongzhi).

    El tradicional Juego de Leyendas animó la antesala de la final del Mundial que disputarán Argentina y España en el MetLife. Nueva York reunió a una serie de figuras del mundo del fútbol, en un partido que culminó con el festejo del presidente de la FIFA tras el triunfo transandino. Gianni Infantino fue el encargado de entregar el trofeo al equipo vencedor, plagado glorias de la Albiceleste.

    El encuentro se disputó en el corazón de Manhattan, en el emblemático Rockefeller Center, y contó con 25 íconos de la disciplina. Estuvieron presentes figuras de la talla de Iker Casillas, Alessandro Del Piero, Kaká, Christian Vieri, David Trezeguet, John Terry, Davor Suker, Lukas Podolski, Michel Salgado, Carles Puyol, Cafú, Hristo Stoichkov, René Higuita, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Santiago Solari, Maxi Rodríguez, Javier Pastore, Óscar Ustari y Javier Zanetti, entre otras.

    Precisamente este último fue quien recibió el trofeo de manos del dirigente suizo. Infantino apareció con una visible sonrisa sobre el terreno de juego para felicitar al equipo comandado por los argentinos. Terminó cantando junto a ellos: “Campeones, campeones”.

    La imagen no tardó en generar los cuestionamientos y el reproche de los españoles, medio en broma, medio en serio. Todo ocurrió en la víspera de la gran definición del Mundial.

    Todos los flashes a Vozinha

    A su vez, la presencia de Novak Djokovic también eclipsó a varios futbolistas. El serbio se sumó al encuentro amistoso, pero no fue el que más reflectores se acaparó. El nombre que más llamó la atención fue Vozinha, la gran sensación de la Copa del Mundo tras su participación con Cabo Verde. El arquero de 40 años, que finalizó su vínculo con el Chaves, club de la segunda división de Portugal, se encuentra analizando ofertas.

    Entre ellas surgió la del migrar a Chile, específicamente al Cacique: “Vozinha es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes. Pero ojo, que no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador”, reconoció Adilson dos Santos, su representante, a El Deportivo.

    Vozinha en el Duelo de Leyendas (Xinhua/Huang Zongzhi). Huang Zongzhi
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