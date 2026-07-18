Este domingo, Slavko Vincic dirigirá el partido más importante de su carrera referil. El jueves, la FIFA lo designó como el encargado de aplicar el reglamento en la final del Mundial, que animarán España y Argentina. En alguna medida, la designación consagra una exitosa trayectoria, que ya lo ha tenido al frente de complejos e importantes partidos. Como suele suceder en su posición, las evaluaciones son disímiles.

En el actual torneo planetario, el esloveno ha dirigido tres encuentros. Tuvo a su cargo los choques entre Brasil y Marruecos y Jordania y Argelia, por la fase de grupos, y México ante Ecuador, por los dieciséisavos de final del torneo que realizan Estados Unidos, México y Canadá. La designación para el choque entre trasandinos e hispanos habla de la buena impresión que dejó.

Drogas, prostitutas y armas: la controvertida fiesta que involucra a Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial

Hace seis años, Vincic también estaba en el centro de la noticia, aunque no por sus méritos en el referato. El juez fue detenido en una redada policial en Bosnia y Herzegovina, en un operativo que desbarató una fiesta en la que participaban prostitutas y en la que se detectaron drogas y armas.

Por esos días, ya contaba con una interesante valoración internacional: estaba designado para dirigir el partido entre el Inter de Milán y el Getafe, por la Europa League. Ese encuentro debió ser suspendido a causa del coronavirus. En el mundo, de hecho, varios países habían decretado el confinamiento.

Vincic dialoga con el jordano Nizar Alrashdan (Foto: Xinhua) Song Haiyuan

El lío

En esa ocasión, el diario croata 24Sata, detalló que nueve mujeres y 26 hombres, incluido Vincic, fueron encontrados en la fiesta. El reporte periodístico apuntaba que los efectivos policiales que realizaron el operativo confiscaron 10 armas, 14 paquetes de cocaína y nueve tabletas de otras drogas. La redada se realizó en una cabaña ubicada en Bijeljina, al noroeste de Bosnia y Herzegovina.

Vincic fue liberado horas después, después de ofrecer una declaración en la que estableció su inocencia. Las autoridades del fútbol, lo que incluye a la FIFA, la UEFA y la federación eslovena salieron a respaldarlo. Aseguraron que no estaba vinculado directamente a la organización del cuestionado evento, por lo que no había razones para enturbiar su carrera referil.

Reportes de la época sostienen que Vincic pagó caro la cercanía con Tijana Maksimovic, también conocida como Tijana Ajfon, quien estaba relacionada con el proxenetismo.

La historia también considera un cinematográfico intento de escape. El esloveno intentó huir en un bote por el río Drina, junto a tres personas. Sin embargo, el intento falló y fue detenido por los efectivos policiales.

“Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía; de repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales. Nos llevó la policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida”, aseguró después del confuso incidente.