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    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?

    El esloveno fue designado por la FIFA para administrar el reglamento en el choque del domingo. Ha dirigido tres encuentros en la actual competencia.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Slavko Vincic, en la expulsión al ecuatoriano Piero Hincapié. (Foto: Xinhua) Martin Zabala

    La final del Mundial entre Argentina y España tiene árbitro. La FIFA decidió que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de aplicar el reglamento en el encuentro que se disputará este domingo.

    El esloveno ha dirigido tres encuentros en la actual competencia global. Tuvo a su cargo los choques entre Brasil y Marruecos y Jordania y Argelia, por la fase de grupos, y México ante Ecuador, por los dieciséisavos de final del torneo que realizan Estados Unidos, México y Canadá.

    ¿Quién es Slavko Vincic, el juez de la final del Mundial entre Argentina y España?

    El oriundo de Maribor es uno de los árbitros más valorados en el referato internacional. Suma 16 años de trayectoria en el arbitraje. Además de su participación en la cita global que le tocará clausurar, en su carrera ha afrontado otros desafíos de relevancia: dirigió la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers en 2022 y la definición de la Champions League de 2024, entre el Real Madrid y Borussia Dortmund. En total, suma más de 50 partidos por la máxima competencia de clubes a nivel europeo.

    Vincic también dirigió en el Mundial de Qatar. Tuvo a su cargo el encuentro entre Argentina y Arabia Saudita, que los transandinos perdieron ante los asiáticos.

    A España, el otro finalista, le arbitró en la Eurocopa de 2024, ante Italia, en un compromiso válido por el grupo B del torneo. En ese caso, el resultado es favorable para los europeos. Se impusieron los ibéricos, por la cuenta mínima.

    Vincic advierte al jordano Nizar Alrashdan (Foto: Xinhua) Song Haiyuan

    Garantía

    Los antecedentes de Vincic permiten suponer un arbitraje de calidad. En el actual certamen, ha exhibido siete tarjetas amarillas y ha mostrado una tarjeta roja: al ecuatoriano Piero Hinchapié.

    La drástica sanción contra el jugador de la escuadra del Guayas demuestra, de hecho su adaptación a las actualizaciones reglamentarias: el jugador del Arsenal fue sorprendido cubriéndose la boca con una mano, una conducta que, desde ahora, es penada severamente. Inmediatamente, Vincic adoptó la determinación que consignan las modificaciones a las reglas: la expulsión del infractor.

    Más sobre:Slavko VincicMundial 2026ArgentinaEspañaFútbolFútbol Internacional

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