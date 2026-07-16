Detienen a dos surfistas en Reñaca por ingresar al mar pese a prohibición vigente por sistema frontal

Dos sujetos fueron detenidos este jueves en el Sector 5 de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, luego de ingresar al mar para practicar surf pese a la prohibición vigente de realizar actividades marítimas debido al sistema frontal que afecta a diez regiones del país.

Según informó la Armada, ambos deportistas desobedecieron las instrucciones impartidas por la Autoridad Marítima, las que establecen la suspensión de todo tipo de actividades en el ámbito marítimo como medida preventiva frente a las adversas condiciones meteorológicas pronosticadas para la zona.

La restricción fue adoptada debido a la llegada del sistema frontal de gran intensidad que contempla precipitaciones, fuertes vientos, marejadas y otras amenazas asociadas, condiciones que elevan significativamente el riesgo para quienes desarrollan actividades recreativas o deportivas en el borde costero.

Tras ser sorprendidos en el agua, los dos surfistas fueron interceptados por personal de la Armada y detenidos por incumplir las disposiciones de la autoridad, siendo puestos a disposición del procedimiento correspondiente.

Desde la institución reiteraron el llamado a respetar las medidas preventivas decretadas mientras se mantengan las condiciones de peligro, enfatizando que estas buscan proteger la integridad de las personas y evitar emergencias que puedan poner en riesgo tanto a los usuarios del mar como a los equipos de rescate.

La Armada advirtió, además, que continuará realizando patrullajes y fiscalizaciones en playas y sectores costeros para verificar el cumplimiento de las prohibiciones, insistiendo en que el ingreso al mar durante episodios de marejadas o sistemas frontales representa un riesgo elevado.