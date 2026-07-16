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    “Este viernes vendrá con más fuerza”: DMC anticipa intensificación del sistema frontal en la RM durante la madrugada

    El meteorólogo Arnaldo Zúñiga informó que las lluvias ingresarán con mayor fuerza durante la noche y madrugada de este viernes, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    “Este viernes vendrá con más fuerza”: DMC anticipa intensificación del sistema frontal en la Región Metropolitana durante la madrugada

    El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, entregó una actualización sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y centro-sur del país, señalando que las precipitaciones se intensificarán durante las próximas horas en la Región Metropolitana.

    Según explicó, el frente se encuentra afectando desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobío, con fuertes vientos en los sectores costeros, donde se han registrado rachas de hasta 86 kilómetros por hora. Las precipitaciones más intensas también se han concentrado en el litoral.

    En los valles interiores, en tanto, el sistema frontal ha comenzado a ingresar de manera paulatina. En la Región Metropolitana se han registrado precipitaciones aisladas de entre tres y cinco milímetros.

    Zúñiga explicó que el avance del frente está siendo frenado temporalmente por un fenómeno denominado viento de barrera, correspondiente a un viento intenso ubicado a unos 5.000 metros de altura.

    “Este viernes vendrá con más fuerza”: DMC anticipa intensificación del sistema frontal en la Región Metropolitana durante la madrugada

    Sin embargo, precisó que este fenómeno comenzará a ceder, permitiendo que el sistema frontal ingrese con mayor fuerza durante la noche y la madrugada de este viernes.

    “Ya hacia la noche y madrugada de este viernes ingresará el sistema frontal con más fuerza”, señaló el meteorólogo.

    De acuerdo con la proyección, durante la madrugada y parte de la mañana podrían acumularse entre 20 y 30 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana.

    Además, Zúñiga indicó que el punto de mayor intensidad de las precipitaciones se ha desplazado hacia la tarde, después del mediodía, estimándose acumulaciones de entre 40 y 70 milímetros.

    “Este viernes vendrá con más fuerza”: DMC anticipa intensificación del sistema frontal en la Región Metropolitana durante la madrugada DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La autoridad meteorológica agregó que la alarma se mantiene vigente y que durante esta jornada fueron incorporadas la Región de Coquimbo y la zona sur de Atacama. La medida se extenderá hasta el domingo debido a la intensidad y continuidad de las precipitaciones.

    Finalmente, Zúñiga explicó que un sistema de bloqueo presente en el océano Pacífico permitirá que nuevos sistemas frontales continúen cruzando la zona central del país.

    Por esta razón, las lluvias podrían extenderse durante al menos 72 horas más, con importantes acumulaciones en gran parte de las zonas consideradas en el pronóstico.

    Más sobre:DGACSistema FrontalLluviaRegión Metropolitana

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