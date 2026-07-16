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    De la Espriella anuncia apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén y restablecimiento de relaciones con Israel

    El presidente electo colombiano anunció que su gobierno restablecerá los vínculos diplomáticos con Israel, nombrará embajadores y trasladará la representación del país a Jerusalén.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    De la Espriella anuncia apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén y restablecimiento de relaciones con Israel Europa Press/Contacto/Isabella B

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves que su próximo gobierno restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel y abrirá una embajada colombiana en Jerusalén.

    La decisión fue comunicada luego de una reunión celebrada en Washington entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y el canciller designado de Colombia, Omar Bula Escobar.

    Según informó el equipo de De la Espriella, durante el encuentro se acordó una hoja de ruta para la restauración “plena e inmediata” de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países a partir del próximo 7 de agosto, fecha en que el presidente electo asumirá el cargo.

    El acuerdo contempla el nombramiento de embajadores, la eliminación recíproca del requisito de visa para ciudadanos colombianos e israelíes y la instalación de la representación diplomática de Colombia en Jerusalén, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

    De la Espriella anuncia apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén y restablecimiento de relaciones con Israel AFP

    “El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella restablecerá la alianza histórica entre Colombia e Israel”, señaló la oficina del próximo mandatario.

    Además, el futuro gobierno colombiano anunció que retirará su intervención en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, relacionado con la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

    “Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas”, sostuvo el equipo de De la Espriella, agregando que el país buscará recuperar su posición como “socio confiable en el mundo”.

    De la Espriella anuncia apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén y restablecimiento de relaciones con Israel

    Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel fueron suspendidas en mayo de 2024 por decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro.

    Tras conocerse el anuncio, Petro criticó la instalación de la embajada en Jerusalén, calificándola como “una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo”, y sostuvo que la política exterior colombiana debe estar “centrada en la paz”.

    Más sobre:Abelardo de La EspriellaIsraelColombiaJerusalénEmbajadaMedio Oriente

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