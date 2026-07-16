Wall Street cerró con caídas por nuevas dudas sobre las empresas de la industria de la IA

Mientras en Chile la Bolsa de Santiago se mantuvo cerrada por el feriado del Día de la Virgen del Carmen, en Estados Unidos los principales indicadores bursátiles cerraron a la baja.

El S&P500 anotó una baja de 0,51% hasta los 7.533 puntos, mientras el Dow Jones retrocedió 0,2% hasta los 52.552 puntos. Sin embargo, la principal caída del día la registró el índice de acciones tecnológicas Nasdaq, que cayó 1,47%, hasta los 25.882 puntos.

La principal razón de esta caída está en las nuevas sobre el mercado de chips y la industria de la inteligencia artificial. Así, los ojos estuvieron puestos en la empresa de chips taiwanesa TSMC, cuyas acciones que transan en EE.UU. (ADR) cayeron durante la jornada más de 2%, a pesar de informar su quinto trimestre consecutivo con ganancias récords y el anuncio de una carpeta de inversiones por más de US$1.000 millones, para mantener la cadena de suministros necesaria para la infraestructura de IA.

Esto último levantó algunas alertas entre los inversionistas sobre la rentabilidad que realmente pueden tener estos mayores gastos en inteligencia artificial.

Esta caída se suma a otras de acciones de firmas relacionadas a la IA, como el retroceso de 5,65% de Micron Technology, la empresa de Idaho que se especializa en la fabricación de los chips de memoria RAM, que son clave para esta tecnología.

Dos de los principales fabricantes de chips para computadores y centros de datos, Intel y AMD, también registraron fuertes bajas durante la jornada, con retrocesos de 5,84% y 5,33%, respectivamente.

La matriz de Google, Alphabet, también anotó una fuerte caída de 4,44%, tras conocerse que la empresa enfrenta retrasos de meses en el desarrollo de su modelo de inteligencia artificial.

Los retrocesos en EEUU se sumaron a las fuertes baja de SK Hynix y Samsung en Corea del Sur, lo que provocó una caída de más del 6 % en el índice Kospi de ese país.

Todo esto, además se produjo en medio de la creciente incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente, que se reactivó hace algunos días y que hizo que los precios del petróleo volvieran a escalar, con el WTI casi tocando los US$80 el barril, y el Brent -de referencia para Chile- alcanzando los US$84.

Netflix

La otra noticia relevante de la jornada fue la publicación de los resultados de Netflix. La principal firma de streaming a nivel mundial anotó ingresos por US$12,5 mil millones en el trimestre. Sin embargo, revisó a la baja sus previsiones de ingresos para el año, situándolas entre US$51 mil millones y US$51,4 mil millones. Anteriormente, había previsto unos ingresos de entre US$50,7 mil millones y US$51,7 mil millones.

Esto hizo que las acciones de Netflix cayeran 8% en las operaciones tras el cierre de mercado.