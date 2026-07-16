Ministra de Energía informa que más de 555 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico por sistema frontal

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que 555.556 clientes permanecen sin suministro eléctrico a nivel nacional debido a los efectos del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.

En conversación con Radio BíoBío, la secretaria de Estado indicó que un 93% de los clientes del país mantiene el servicio funcionando con normalidad, mientras que un 6,9% se encuentra afectado por interrupciones.

“Estamos hablando de 555.556 clientes sin suministro, en un total de 7.837.657 clientes”, detalló.

De acuerdo con el balance entregado por la ministra, La Araucanía es la región más afectada, con un 38,7% de los clientes sin electricidad, equivalente a cerca de 190 mil hogares.

Ministra de Energía informa que más de 555 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico por sistema frontal. En la imagen, Ximena Rincón. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Le siguen Los Ríos, con un 17,2% de afectación y 33.543 clientes sin suministro, y Biobío, donde un 12,1% de los usuarios de la región permanece sin energía eléctrica.

Rincón advirtió que las labores de reposición se desarrollan bajo condiciones de alto riesgo, debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en las zonas afectadas.

En ese contexto, se refirió al fallecimiento de Juan Pereira Suárez, trabajador de 53 años que fue impactado por un árbol mientras realizaba labores de despeje en la Ruta Q-180, en el sector de Santa Melia, comuna de Negrete.

Según explicó, el trabajador se encontraba retirando un árbol que había caído sobre la ruta cuando una segunda estructura lo golpeó. Posteriormente, fue trasladado hasta un centro asistencial, donde falleció.

Ministra de Energía informa que más de 555 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico por sistema frontal

“Las condiciones son de riesgo, los vientos son de alta magnitud. Estamos hablando de zonas en que los vientos superan los 100 kilómetros por hora”, señaló la ministra.

La autoridad precisó que estas condiciones se presentan principalmente en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins, lo que podría retrasar los trabajos de recuperación del servicio.

“Va a ser más lenta la reposición, porque no podemos exponer a los trabajadores”, sostuvo.

La ministra agregó que las empresas eléctricas han aumentado considerablemente la cantidad de equipos desplegados, llegando en algunos sectores a quintuplicar, sextuplicar e incluso multiplicar por diez el número habitual de cuadrillas.

Ministra de Energía informa que más de 555 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico por sistema frontal JAVIER SALVO/ATON CHILE

Sin embargo, evitó establecer una fecha específica para la reposición total del suministro, insistiendo en que los trabajos deben realizarse resguardando la seguridad de quienes participan en las labores.

“El servicio se va a reponer, pero hay que hacerlo cuidando y resguardando la vida de los trabajadores”, afirmó.

Rincón señaló además que las compañías eléctricas están trabajando de manera coordinada, mediante el traslado de cuadrillas desde otras zonas del país hacia las regiones más afectadas. Como ejemplo, indicó que durante la semana pasada hubo 450 cuadrillas desplegadas en La Araucanía.

Ministra de Energía informa que más de 555 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico por sistema frontal

Finalmente, la ministra informó que se encuentra desplegada en la Región de Valparaíso y que durante este viernes participará en reuniones con equipos de telecomunicaciones y en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres regional.

“Estamos todos desplegados en las regiones del país, asistiendo, ayudando y coordinando para que este temporal, que es de grandes proporciones, sea lo menos doloroso y duro posible”, concluyó.