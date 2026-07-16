Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional que concluyó en su aprobación de manera particular en el Senado durante la madrugada de este jueves.

Tras una extenuante jornada, Quiroz relevó las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y distintos sectores políticos que permitieron afinar las indicaciones votadas durante la madrugada, que terminó con un respaldo estrecho de 26 votos a favor y 24 en contra de manera general.

“Hace tres meses llegamos con una misión muy clara: darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble. Que haya llegado hasta aquí es el resultado del trabajo de muchas personas”, señaló.

“Los números técnicos importan, pero lo que importa más es lo que hay detrás de ellos: los chilenos y chilenas que necesitan que la economía se mueva”, agregó Quiroz.

Es así que la iniciativa fue despachada a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Asimismo, Quiroz agradeció a la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), quien señaló que fue “fundamental” para “enriquecer aspectos del proyecto” al llamar al diálogo entre las distintas coaliciones políticas.

El secretario de Estado apuntó que permanece su “plena disposición a seguir dialogando con todos los sectores, con la convicción de que una iniciativa de esta envergadura se fortalece cuando recoge miradas distintas que concentran los esfuerzos en reactivar la economía, impulsar la inversión y crear más y mejores empleos”.

“Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, concluyó el ministro.

Ejes de la megarreforma

El proyecto se ordena en torno a cinco ejes. El primero es la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso.

El segundo, en tanto, es la “reactivación” de la construcción y contratación en el sector inmobiliario. Luego, el tercer eje es la recuperación de la competitividad tributaria para “atraer” la inversión extrajera al país.

En tanto, el cuarto eje está enfocado en la “agilización regulatoria”, que pretende “destrabar” proyectos de inversión. Finalmente, el quinto es la responsabilidad fiscal, para que “los recursos públicos se usen de manera eficiente”

“¿Qué cambia con esta ley? Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción. Eso es lo concreto”, zanjó el titular de Hacienda.