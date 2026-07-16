SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los Cóndores encuentran sede para enfrentar a Georgia

    El encuentro, válido por la Nations Cup, se iba a disputar en La Serena. Sin embargo, por el factor metereológico, se optó por moverlo a la capital.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Santiago Videla, el máximo anotador de Los Cóndores. (Foto: Photosport)

    Los estragos que el temporal está causando en todo el país llegan al rugby. El encuentro que los Cóndores y Georgia, que se iba a disputar este sábado en La Serena, fue trasladado a Santiago, en virtud del complejo panorama meteorológico que está previsto para el fin de semana en la región de Coquimbo, aunque el cuadro también está anticipado para la Metropolitana.

    La municipalidad de La Serena emitió una alerta roja preventiva ante el frente de mal tiempo que azotará a la región, lo que tornó inviable la realización del evento, que originalmente se iba a desarrollar en el estadio La Portada.

    Los Cóndores encuentran sede para enfrentar a Georgia

    Mediante un comunicado conjunto, las autoridades del deporte de la ovalada dieron a conocer la determinación. "World Rugby y Chile Rugby confirman que el partido de la Nations Cup entre Chile y Georgia, programado originalmente para disputarse en La Serena el sábado 18 de julio, ha sido trasladado a Santiago debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la Región de Coquimbo. La decisión responde a la alerta roja preventiva emitida por la Municipalidad de La Serena ante la tormenta que se aproxima", consignan. La decisión obedece a una exhaustiva revisión de las condiciones en conjunto con las autoridades locales.

    Los Cóndores (Foto: Team Chile)

    En la misma referencia se da cuenta del traslado del partido. “World Rugby y Chile Rugby han confirmado que el encuentro se disputará en Santiago, en el CARR Mahuida, a las 13:00 horas, sin público”, precisan. La organización del evento está trabajando para que el duelo sea transmitido a través de la plataforma Disney+.

    La seguridad de los actores es un factor fundamental para justificar el traslado. “La seguridad y el bienestar de los jugadores, el personal de los equipos, los oficiales del partido, el personal operativo y los aficionados siguen siendo la máxima prioridad. World Rugby y Chile Rugby continuarán monitoreando de cerca las condiciones en coordinación con las autoridades locales, basando todas las decisiones operativas en la seguridad de todas las personas involucradas”, enfatizan las organizaciones.

    Más sobre:RugbyCóndoresGeorgiaPablo Lemoine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas

    Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Autoridades monitorean dunas de Reñaca-Concón y notifican a 7 mil familias por riesgos ante sistema frontal

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes

    ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    2.
    “Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en Argentina festinan con el pase a la final del Mundial

    “Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en Argentina festinan con el pase a la final del Mundial

    3.
    “El Mundial no es nuestro, pero las Malvinas sí”: el gobierno británico envía un potente mensaje y exige sanciones a Argentina

    “El Mundial no es nuestro, pero las Malvinas sí”: el gobierno británico envía un potente mensaje y exige sanciones a Argentina

    4.
    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación

    Terremoto en el tenis: anulan la elección que había consagrado a Milovan Kegevic como presidente de la Federación

    5.
    Scaloni busca igualar la marca: la historia de Vittorio Pozzo, el único técnico bicampeón de la Copa del Mundo

    Scaloni busca igualar la marca: la historia de Vittorio Pozzo, el único técnico bicampeón de la Copa del Mundo

    6.
    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas
    Chile

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas

    Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”
    Negocios

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    Los Cóndores encuentran sede para enfrentar a Georgia
    El Deportivo

    Los Cóndores encuentran sede para enfrentar a Georgia

    Lamine Yamal y Pedro Porro preocupan a España a días de la final del Mundial

    Joaquín Niemann tiene un complicado estreno y se estanca en el fondo del Abierto Británico de golf

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor
    Cultura y entretención

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular
    Mundo

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia