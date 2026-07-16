Los estragos que el temporal está causando en todo el país llegan al rugby. El encuentro que los Cóndores y Georgia, que se iba a disputar este sábado en La Serena, fue trasladado a Santiago, en virtud del complejo panorama meteorológico que está previsto para el fin de semana en la región de Coquimbo, aunque el cuadro también está anticipado para la Metropolitana.

La municipalidad de La Serena emitió una alerta roja preventiva ante el frente de mal tiempo que azotará a la región, lo que tornó inviable la realización del evento, que originalmente se iba a desarrollar en el estadio La Portada.

Los Cóndores encuentran sede para enfrentar a Georgia

Mediante un comunicado conjunto, las autoridades del deporte de la ovalada dieron a conocer la determinación. "World Rugby y Chile Rugby confirman que el partido de la Nations Cup entre Chile y Georgia, programado originalmente para disputarse en La Serena el sábado 18 de julio, ha sido trasladado a Santiago debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la Región de Coquimbo. La decisión responde a la alerta roja preventiva emitida por la Municipalidad de La Serena ante la tormenta que se aproxima", consignan. La decisión obedece a una exhaustiva revisión de las condiciones en conjunto con las autoridades locales.

Los Cóndores (Foto: Team Chile)

En la misma referencia se da cuenta del traslado del partido. “World Rugby y Chile Rugby han confirmado que el encuentro se disputará en Santiago, en el CARR Mahuida, a las 13:00 horas, sin público”, precisan. La organización del evento está trabajando para que el duelo sea transmitido a través de la plataforma Disney+.

La seguridad de los actores es un factor fundamental para justificar el traslado. “La seguridad y el bienestar de los jugadores, el personal de los equipos, los oficiales del partido, el personal operativo y los aficionados siguen siendo la máxima prioridad. World Rugby y Chile Rugby continuarán monitoreando de cerca las condiciones en coordinación con las autoridades locales, basando todas las decisiones operativas en la seguridad de todas las personas involucradas”, enfatizan las organizaciones.