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    Gobierno mantiene Código Azul en siete regiones por sistema frontal y abre ocho albergues de emergencia

    La medida regirá entre este jueves 16 y el lunes 20 de julio en Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. El refuerzo contempla 14 dispositivos móviles adicionales, 530 prestaciones diarias y 170 nuevos cupos en albergues.

    Por 
    Felipe Rivera
    Gobierno mantiene Código Azul en siete regiones por sistema frontal y abre ocho albergues de emergencia CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispuso la activación extraordinaria del programa Código Azul en siete regiones del país, ante el sistema frontal que afecta a la zona centro sur y que traerá bajas temperaturas, lluvias y condiciones de riesgo para personas en situación de calle.

    La medida regirá entre este jueves 16 y el lunes 20 de julio en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    Según informó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, el despliegue considera 14 dispositivos móviles adicionales a los que funcionan de manera permanente, lo que permitirá incorporar 530 prestaciones diarias durante la contingencia.

    La secretaria de Estado explicó que el refuerzo busca fortalecer la atención en terreno mediante operativos de búsqueda, entrega de abrigo, alimentación, traslado a albergues y asistencia a personas expuestas a las condiciones climáticas más adversas.

    “Sabemos que las emergencias afectan con mayor fuerza a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Cada nuevo cupo, cada ruta y cada operativo que hoy ponemos en marcha busca proteger la vida y entregar una respuesta rápida y digna cuando las personas más lo necesitan”, señaló Wulf.

    Gobierno mantiene Código Azul en siete regiones por sistema frontal y abre ocho albergues de emergencia

    El ministerio también reforzó la red nacional de albergues mediante la apertura extraordinaria de ocho nuevos dispositivos, que incorporan 170 cupos adicionales.

    Con esa ampliación, el país pasa de 93 a 101 albergues, mientras que la capacidad aumenta desde 1.860 a 2.030 cupos. Además, las secretarías regionales ministeriales mantienen preparado un mecanismo extraordinario de sobrecupos que permitiría elevar la capacidad nacional hasta 2.194 plazas, si la demanda lo requiere.

    Actualmente, Desarrollo Social cuenta con 71 dispositivos de atención en calle, entre rutas sociales, rutas Protege, rutas médicas, rutas 24 horas y rutas ejecutadas junto a Carabineros de Chile. Esa red tiene capacidad para 1.575 cupos diarios, equivalentes a cerca de 3.150 prestaciones diarias.

    Con el refuerzo extraordinario del Código Azul, la capacidad aumenta a 3.680 prestaciones diarias durante la emergencia.

    Visita a albergues en Melipilla

    La ministra entregó los antecedentes durante una visita a dos albergues administrados por la Fundación Padre Demetrio, en Melipilla, donde supervisó el reforzamiento de la red de protección para personas en situación de calle.

    El primero corresponde a un albergue permanente del Plan Protege Calle, con capacidad para 20 personas, que actualmente acoge a 22 usuarios: 17 hombres y 5 mujeres.

    Junto a ese dispositivo comenzó a operar un albergue de emergencia, habilitado especialmente por la contingencia climática, con capacidad para 20 personas y que ya recibe a 10 usuarios.

    “Las bajas temperaturas y las lluvias representan un riesgo real para quienes viven en situación de calle. Por eso estamos reforzando nuestra red de protección, activando extraordinariamente el Código Azul y ampliando la capacidad de albergues para llegar oportunamente a quienes más lo necesitan. Nuestro compromiso es que ninguna persona enfrente sola esta emergencia”, sostuvo Wulf.

    La ministra también llamó a la ciudadanía a prepararse ante el sistema frontal, evitar salidas innecesarias y mantener atención sobre personas mayores o sin redes de apoyo.

    Llamado a usar el Fono Calle

    Desarrollo Social pidió a la ciudadanía colaborar con la red de protección alertando sobre personas en situación de calle a través del Fono Calle 800 104 777, opción 0.

    La línea gratuita permite activar los equipos del Plan Protege Calle y Código Azul para entregar abrigo, alimentación, traslado a albergues y orientación hacia los dispositivos habilitados.

    La ministra de la Mujer, Judith Marín, también reforzó el llamado a utilizar ese canal. “Es importante para nosotros como Ministerio de la Mujer estar presente junto con las mujeres que más lo necesitan. Y en ese sentido, por supuesto, reiterar el llamado a toda la ciudadanía a utilizar el fono del Código Azul si se presencian personas en situación de calle”, señaló.

    La alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate, agregó que el municipio mantiene disponible su número de seguridad pública 1452 para reportar situaciones de emergencia en la comuna.

    “Cuando Chile lo pasa mal, todo el mundo rema por el mismo lado. Aquí no hay diferencias de ningún tipo, las instituciones todas colaboran”, afirmó la jefa comunal.

    Lee también:

    Más sobre:Código AzulMaría Jesús WulfMinisterio de Desarrollo SocialAlberguesFono CalleSistema frontalLluviasMelipillaSituación de calle

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