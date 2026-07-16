SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo

    El Presidente inspeccionó las obras del Colector Santa Corina, en Pudahuel, y comentó que la infraestructura preventiva ayuda, pero no elimina todos los riesgos. En esa línea, subrayó que la coordinación entre autoridades "va a estar puesta a prueba".

    Por 
    Felipe Rivera
    Kast afirma que coordinación institucional “será puesta a prueba” ante sistema frontal en la RM DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast afirmó este jueves que la coordinación entre autoridades “es la que hoy día va a estar puesta a prueba y creemos que hemos hecho todo lo posible, todo lo que está al alcance de nuestras capacidades para enfrentar este evento climático”.

    El Mandatario realizó una visita inspectiva a las obras del Colector Santa Corina, en Pudahuel, junto a autoridades regionales, comunales y del Ministerio de Obras Públicas, en medio del despliegue preventivo por las lluvias que ya comenzó a afectar a la Región Metropolitana y que se intensificaría durante las próximas horas

    La obra inspeccionada registra un 95% de avance y contempla un parque inundable que busca reducir el riesgo de inundaciones en la Ruta 68 y en el sector de Teniente Cruz, zonas que ya habían registrado problemas durante temporales anteriores.

    Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pese a ello, el Presidente advirtió que la infraestructura preventiva no basta por sí sola para enfrentar todos los efectos del sistema frontal.

    “Obras como esta, que son obras de infraestructura estratégica, que en este caso sirven, pero como lo decía el alcalde, como lo ha dicho el gobernador, como lo he reiterado yo en distintas oportunidades, no nos alcanza. Van a haber situaciones graves y críticas, sí, pero estamos viendo cómo enfrentarlas”, afirmó.

    Llamado a evitar zonas de riesgo

    Kast también pidió a la ciudadanía evitar conductas imprudentes durante el sistema frontal, especialmente en sectores expuestos como la precordillera o el borde costero.

    “Es relevante de nuevo hablarles a aquellas personas que, a pesar de todos los llamados que se hacen, siguen incurriendo en acciones imprudentes: subir a la precordillera, ir a tomar imágenes al borde costero”, sostuvo.

    El Mandatario advirtió que ese tipo de acciones obliga a movilizar recursos de emergencia y puede poner en riesgo a los equipos de rescate.

    “Esa imprudencia le cuesta recursos humanos y económicos al Estado y tenemos que una y otra vez reiterarle a la ciudadanía que nos colabore, que no vaya a lugares de riesgo, porque también va a poner en riesgo a aquellos voluntarios, aquellos funcionarios públicos que van a tener que ir a buscarlos, a rescatarlos”, agregó.

    Obras en Ruta 68

    El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, explicó que el sector del Canal Santa Corina fue uno de los puntos que provocó inundaciones en la Ruta 68 durante el invierno de 2024.

    “El canal Santa Corina fue el motivo por el cual la Ruta 68 hace dos años se inundó en tres ocasiones durante un invierno”, señaló.

    Según detalló, la solución contempla canalización y una obra complementaria basada en la naturaleza: un parque inundable que permitirá recibir agua cuando se supere la capacidad del sistema principal.

    El jefe comunal agregó que la intervención fue trabajada por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, junto al municipio y con apoyo del Gobierno Regional.

    Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que el sistema frontal podría dejar en cuatro días “casi la misma agua que trae en un año”, por lo que la región mantiene bajo monitoreo sus puntos críticos.

    Entre ellos mencionó los cauces de los ríos Mapocho y Maipo, las quebradas desde Lo Barnechea hasta La Florida y el campamento Ribera del Río, en Talagante, que fue evacuado en gran parte durante las últimas horas.

    Orrego también apuntó al suministro eléctrico como una de las principales preocupaciones. “Está empezando el viento. Ya en el pasado, lamentablemente, las empresas eléctricas no respondieron bien a la ciudadanía, se han aplicado multas, se le ha exigido un plan de trabajo y cuadrilla extraordinaria”, afirmó.

    Kast abordó el mismo punto y aseguró que esta vez debería existir una mejor respuesta ante eventuales cortes.

    “Eso en esta ocasión debería ser distinto porque también se ha hecho un plan de interacción con las distintas empresas desde el Ministerio de Energía”, señaló.

    Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El delegado presidencial regional informó que las autoridades se reunieron con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Ministerio de Energía y las empresas eléctricas para revisar el funcionamiento de las cuadrillas ante posibles caídas de ramas, árboles o interrupciones del suministro.

    Despliegue del MOP

    El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, afirmó que el gobierno está desplegado en la Región Metropolitana y en otras zonas del país para prevenir y responder a emergencias asociadas a las lluvias.

    Según explicó, el MOP cuenta con un presupuesto de 468 millones de dólares destinado a obras físicas para prevenir riesgos climáticos y fortalecer la capacidad de reacción.

    Además, indicó que hay más de 1.300 camiones, retroexcavadoras, palas mecánicas y grúas distribuidos en distintas regiones para enfrentar eventuales contingencias.

    De Grange señaló que durante los últimos días también se revisaron obras en la Quebrada de Ramón, el Canal Santa Marta, en Maipú, y el cruce de la Ruta 68 con el río Mapocho, en el sector de Noviciado.

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastPudahuelRuta 68Colector Santa CorinaLouis de GrangeSistema frontalLluviasEmergenciaClaudio Orregoítalo Bravo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Autoridades monitorean dunas de Reñaca-Concón y notifican a 7 mil familias por riesgos ante sistema frontal

    De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes

    ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Lo más leído

    1.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    2.
    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    3.
    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    4.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    5.
    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    6.
    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas
    Chile

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas

    Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”
    Negocios

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    Los Cóndores encuentran sede para enfrentar a Georgia
    El Deportivo

    Los Cóndores encuentran sede para enfrentar a Georgia

    Lamine Yamal y Pedro Porro preocupan a España a días de la final del Mundial

    Joaquín Niemann tiene un complicado estreno y se estanca en el fondo del Abierto Británico de golf

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor
    Cultura y entretención

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular
    Mundo

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia