Kast afirma que coordinación institucional “será puesta a prueba” ante sistema frontal en la RM

El Presidente José Antonio Kast afirmó este jueves que la coordinación entre autoridades “es la que hoy día va a estar puesta a prueba y creemos que hemos hecho todo lo posible, todo lo que está al alcance de nuestras capacidades para enfrentar este evento climático”.

El Mandatario realizó una visita inspectiva a las obras del Colector Santa Corina, en Pudahuel, junto a autoridades regionales, comunales y del Ministerio de Obras Públicas, en medio del despliegue preventivo por las lluvias que ya comenzó a afectar a la Región Metropolitana y que se intensificaría durante las próximas horas

La obra inspeccionada registra un 95% de avance y contempla un parque inundable que busca reducir el riesgo de inundaciones en la Ruta 68 y en el sector de Teniente Cruz, zonas que ya habían registrado problemas durante temporales anteriores.

Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Pese a ello, el Presidente advirtió que la infraestructura preventiva no basta por sí sola para enfrentar todos los efectos del sistema frontal.

“Obras como esta, que son obras de infraestructura estratégica, que en este caso sirven, pero como lo decía el alcalde, como lo ha dicho el gobernador, como lo he reiterado yo en distintas oportunidades, no nos alcanza. Van a haber situaciones graves y críticas, sí, pero estamos viendo cómo enfrentarlas”, afirmó.

Llamado a evitar zonas de riesgo

Kast también pidió a la ciudadanía evitar conductas imprudentes durante el sistema frontal, especialmente en sectores expuestos como la precordillera o el borde costero.

“Es relevante de nuevo hablarles a aquellas personas que, a pesar de todos los llamados que se hacen, siguen incurriendo en acciones imprudentes: subir a la precordillera, ir a tomar imágenes al borde costero”, sostuvo.

El Mandatario advirtió que ese tipo de acciones obliga a movilizar recursos de emergencia y puede poner en riesgo a los equipos de rescate.

“Esa imprudencia le cuesta recursos humanos y económicos al Estado y tenemos que una y otra vez reiterarle a la ciudadanía que nos colabore, que no vaya a lugares de riesgo, porque también va a poner en riesgo a aquellos voluntarios, aquellos funcionarios públicos que van a tener que ir a buscarlos, a rescatarlos”, agregó.

Obras en Ruta 68

El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, explicó que el sector del Canal Santa Corina fue uno de los puntos que provocó inundaciones en la Ruta 68 durante el invierno de 2024.

“El canal Santa Corina fue el motivo por el cual la Ruta 68 hace dos años se inundó en tres ocasiones durante un invierno”, señaló.

Según detalló, la solución contempla canalización y una obra complementaria basada en la naturaleza: un parque inundable que permitirá recibir agua cuando se supere la capacidad del sistema principal.

El jefe comunal agregó que la intervención fue trabajada por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, junto al municipio y con apoyo del Gobierno Regional.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que el sistema frontal podría dejar en cuatro días “casi la misma agua que trae en un año”, por lo que la región mantiene bajo monitoreo sus puntos críticos.

Entre ellos mencionó los cauces de los ríos Mapocho y Maipo, las quebradas desde Lo Barnechea hasta La Florida y el campamento Ribera del Río, en Talagante, que fue evacuado en gran parte durante las últimas horas.

Orrego también apuntó al suministro eléctrico como una de las principales preocupaciones. “Está empezando el viento. Ya en el pasado, lamentablemente, las empresas eléctricas no respondieron bien a la ciudadanía, se han aplicado multas, se le ha exigido un plan de trabajo y cuadrilla extraordinaria”, afirmó.

Kast abordó el mismo punto y aseguró que esta vez debería existir una mejor respuesta ante eventuales cortes.

“Eso en esta ocasión debería ser distinto porque también se ha hecho un plan de interacción con las distintas empresas desde el Ministerio de Energía”, señaló.

Kast advierte que habrá “situaciones graves y críticas” por sistema frontal y llama a evitar zonas de riesgo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El delegado presidencial regional informó que las autoridades se reunieron con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Ministerio de Energía y las empresas eléctricas para revisar el funcionamiento de las cuadrillas ante posibles caídas de ramas, árboles o interrupciones del suministro.

Despliegue del MOP

El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, afirmó que el gobierno está desplegado en la Región Metropolitana y en otras zonas del país para prevenir y responder a emergencias asociadas a las lluvias.

Según explicó, el MOP cuenta con un presupuesto de 468 millones de dólares destinado a obras físicas para prevenir riesgos climáticos y fortalecer la capacidad de reacción.

Además, indicó que hay más de 1.300 camiones, retroexcavadoras, palas mecánicas y grúas distribuidos en distintas regiones para enfrentar eventuales contingencias.

De Grange señaló que durante los últimos días también se revisaron obras en la Quebrada de Ramón, el Canal Santa Marta, en Maipú, y el cruce de la Ruta 68 con el río Mapocho, en el sector de Noviciado.