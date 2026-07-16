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    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    Francisco Leiva fue el primer titular del órgano fiscalizador de los casinos físicos y ahora se sumó a dos empresarios para crear una agrupación que pretende incidir en la discusión de la ley de plataformas de apuestas en línea. El propio Leiva explica qué lo motivó a participar.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Francisco Javier Leiva, exsuperintendente de casinos y director de AgruGaming.

    Francisco Javier Leiva Vega fue el primer superintendente de Casinos de Chile. Junto con la creación de esta entidad regulatoria, se nombró a este ingeniero civil industrial de la Universidad Católica como su primer titular, cargo en el que se desempeñó por siete años, por lo cual fue quien más lo ostentó.

    Y hoy, cuando la industria del juego espera cambios regulatorios relevantes, debido a la discusión en el Congreso de una nueva ley que regule las plataformas de juego en línea, está a la cabeza de un nuevo gremio relacionado a las apuestas.

    Leiva, después de salir de su puesto como autoridad fiscalizadora, volvió a la industria en 2021, cuando asumió como gerente de Desarrollo del grupo Marina del Sol, perteneciente a la familia Imschenetzky, hasta enero de este año, periodo durante el cual la compañía fue acusada de colusión junto a sus rivales Enjoy y Dreams por la Fiscalía Nacional Económica en las licitaciones que había convocado la propia superintendencia.

    Tras salir de Marina del Sol, se había dedicado a la consultoría independiente hasta ahora, cuando, junto a dos empresarios, crearon un nuevo gremio ligado a las apuestas. Lo denominaron AgruGaming.

    Se trata de una agrupación gremial que busca convocar a los proveedores de la industria chilena del juego.

    Leiva es su director de Relaciones Institucionales, mientras que su presidente ejecutivo es Patricio Broerse y David Fica es su director de desarrollo y coordinación.

    La agrupación gremial se constituyó el mes pasado y hasta ahora, según su página web, cuenta con tres empresas fundadoras: Haimme, cuyos socios son Broerse y Fica; Retina Cibersecurity y Mixer Gaming & Tech.

    Según Fica, están en proceso de anunciar a un nuevo integrante esta semana y pretenden ir informando de nuevas incorporaciones semanalmente.

    En su declaración de principios, este gremio nuevo se presenta con el compromiso del juego responsable y como promotora de “una industria segura, donde el entretenimiento se desarrolle bajo principios inquebrantables de responsabilidad, transparencia y protección del usuario”.

    Al ser consultados por su objetivo gremial, Fica explicó que es “ayudar a la industria en temas burocráticos, principalmente, para que tengan un buen cumplimiento de las leyes, tanto las actuales como la que se espera que se apruebe pronto, que regula el juego online”. En esa línea, esperan ser recibidos en el Congreso para plantear su punto de vista sobre una mejor normativa.

    Este gremio, que busca agrupar a proveedores de juegos, casinos en vivo, apuestas deportivas, métodos de pago, agencias de marketing y de ciberseguridad, dicen fuentes de la industria, nace como un complemento al esfuerzo que está empujando la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, que encabeza el abogado Carlos Baeza, y que representa a sitios como Coolbet, Latamwin, Betsson y Juega en Línea.

    La explicación de Leiva

    Al ser consultado por la razón que que lo lleva a formar parte de esta nueva agrupación, Francisco Leiva explica que su “interés fue siempre que en Chile la industria del juego se desarrollara teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales”.

    Y que aunque su su primera experiencia laboral en la industria fue como regulador de los casinos presenciales, “observo que la industria del juego en línea en Chile está muy atrasada incluso en comparación con otros países de Latinoamérica”, dijo.

    “También creo que lo mejor para el país es que la industria se regule, pero que se regule bien. Y en ese sentido, dado que las plataformas de apuestas ya tienen su agrupación, consideramos que estaba faltando la representación de los proveedores de esa industria. Es indispensable que estén interiorizados del contenido de la legislación que los regulará en el futuro”.

    También, manifestó su interés en aportar, con su experiencia, “en la elaboración de dicha regulación, ya que para avanzar hacia una industria sostenible y que aporte al país, es necesario que la regulación sea acorde y no se transforme en una traba”.

    -Teniendo en cuenta el prestigio que enfrentan las plataformas en línea en Chile, sus orígenes opacos, sus dueños poco claros, sus domicilios legales en paraísos fiscales, ¿no podría exponer el prestigio de un exsuperintendente?

    -Agrugaming busca representar a los proveedores de las plataformas, la gran mayoría son empresas internacionales que no están radicadas en Chile. Estos proveedores no están presentes en la discusión de la regulación del juego en línea en Chile, y nos pareció necesario poder agruparlos, tanto para que puedan estar interiorizados de la situación nacional, así como para recoger sus planteamientos y exponerlo ante las autoridades, ayudando de esa manera a que se legisle apropiadamente. En síntesis, tal como aporté en el desarrollo de la industria de los casinos presenciales, ahora creo que también puedo aportar en este ecosistema.

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