El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, inspeccionaron las piscinas antialuviones de la quebrada de Macul, en medio de las medidas preventivas adoptadas por el sistema frontal que comenzará a afectar a la Región Metropolitana durante la tarde de este jueves.

Según la información entregada por las autoridades, el evento se extendería por al menos cuatro días y podría dejar acumulados cercanos a 140 mm en el valle de Santiago. Además, se esperan vientos de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en el valle y de hasta 80 km/h en cordillera.

“Hemos inspeccionado sumideros, talas preventivas, el río Mapocho y ahora la parte alta de la ciudad, las piscinas preventivas de la quebrada de Macul. Es muy importante que la gente esté alerta durante estos días. Nunca sabemos cómo se va a manifestar un sistema frontal; puede empeorar o puede mejorar y eso tenemos que monitorearlo”, señaló Orrego.

La autoridad regional explicó que el comportamiento de la isoterma cero será un factor clave para evaluar el riesgo de remociones en masa. “Si la isoterma cero es baja, como se ha anunciado, no deberíamos tener riesgos de remociones en masa. Si la isoterma sube, tendremos que preocuparnos y eventualmente alertar a la población”, agregó.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, aseguró que las piscinas decantadoras antialuviones se encuentran operativas para enfrentar el sistema frontal. “Las piscinas están en excelente estado, están limpias, están también muy bien preparadas para lo que va a ser este sistema frontal intenso de lluvias”, señaló.

Autoridades inspeccionan quebrada de Macul y piden evitar desplazamientos por sistema frontal en la RM

Medidas preventivas en Peñalolén

El alcalde Miguel Concha agregó que el municipio identificó 10 puntos críticos en la comuna y que, durante los días previos, se realizaron trabajos de limpieza en las cinco quebradas de Peñalolén y en cerca de 300 sumideros.

Además, informó que se efectuó la tala preventiva de alrededor de 4.200 árboles para reducir riesgos asociados al sistema eléctrico.

El jefe comunal detalló que la comuna tiene cerca de 200 funcionarios municipales desplegados en terreno y que el número de emergencia municipal fue reforzado para responder durante las 24 horas. “Lo más importante es cuidar la vida de las personas. La prioridad de todas las autoridades es el bienestar de las personas, es el cuidado de los hogares y en eso estamos trabajando”, afirmó.

Evacuación en Talagante y monitoreo eléctrico

Orrego sostuvo que uno de los puntos más críticos de la región se encuentra en el campamento Ribera del Río, en la comuna de Talagante, donde más de 1.500 personas han sido evacuadas entre ayer y este jueves. “Esas personas están literalmente viviendo en el lecho del río”, afirmó el gobernador.

La autoridad también informó que el Gobierno de Santiago mantiene el monitoreo del suministro eléctrico, luego de cortes registrados en María Pinto y Curacaví. Según detalló, en uno de esos casos un árbol cayó sobre el tendido eléctrico y también sobre una vivienda, sin daños mayores.

En ese contexto, Orrego hizo un llamado directo a las empresas distribuidoras. “Su deber es responder a las vicisitudes del clima. Ya en el pasado demostraron que no estaban a la altura. Yo espero de verdad, por el bienestar de la población, que hoy día lo demuestren, que tengan las cuadrillas, que le respondan a los vecinos y que reaccionen rápido”, sostuvo.

Gobernador Orrego inspecciona piscinas antialuviones en Peñalolén ante sistema frontal: “Es importante que la gente esté alerta”

El gobernador agregó que las lluvias previstas podrían provocar cortes de energía debido a las rachas de viento, por lo que pidió reportar los problemas eléctricos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además de informar a los municipios sobre inundaciones, sumideros tapados u otras emergencias urbanas.

Orrego sostuvo que las autoridades trabajan en distintos frentes: riberas, quebradas, inundaciones de calles y suministro eléctrico. “Estamos trabajando en todos los frentes y el llamado que le hacemos a la población lo hemos repetido estos días y lo reitero: corresponsabilidad, autocuidado y solidaridad”, dijo.

El alcalde Concha, en tanto, pidió a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios durante el sistema frontal. “El llamado es tanto el día de hoy como los próximos, que por favor, si pueden quedarse en sus casas, por favor no salgan”, señaló.