Hombre de 36 años queda en riesgo vital tras ser baleado en Iquique

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Tarapacá se encuentra investigando el homicidio frustrado de un hombre de 36 años, quien quedó en riesgo vital, ocurrido durante la madrugada de este jueves en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá.

En concreto, el fiscal ECOH, Cristóbal Platero, informó que el hecho sucedió en la Ruta A-16, que une las comunas de Iquique y Alto Hospicio, cuando un hombre fue herido por proyectiles balísticos en su abdomen y piernas.

La víctima corresponde a un hombre de 36 años de nacionalidad chilena, quien fue trasladado al Hospital Regional debido a sus lesiones, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra preliminarmente en riesgo vital.

El ECOH instruyó diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), que acudieron al ligar para desarrollar las pericias, entre ellas el trabajo en el sitio del suceso, la revisión de registros de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos.

Con todo, la PDI aún no informa indicios del presunto responsable de los disparos.