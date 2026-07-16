Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

El sistema frontal que afectará a gran parte de la zona centro y sur durante los próximos días reunirá varios fenómenos meteorológicos al mismo tiempo .

Este escenario llevó a la Dirección Meteorológica de Chile a emitir su máxima advertencia por precipitaciones para parte del país.

¿Qué significa cada una de las advertencias emitidas por el organismo?

Lluvias intensas

La DMC decretó una alarma meteorológica de fuertes lluvias para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana , su nivel más alto de advertencia.

La alarma, que abarca desde la madrugada del viernes a la noche del domingo, podría alcanzar entre 130 y 180 milímetros en Coquimbo, entre 120 y 160 mm en Valparaíso y entre 100 y 150 mm en la Región Metropolitana.

Sin embargo, las lluvias no se detendrán el domingo, al menos en la Región Metropolitana.

Según comentó el meteorólogo Jaime Leyton en Megatiempo, “por lo menos, va a seguir lloviendo hasta el martes 21 en Santiago ; según la última información no habrá una pausa, se mantendrá de forma continua, prácticamente”.

Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile. Foto: ATON.

Por su parte, el meteorólogo Alejandro Sepúlveda explicó en Mucho Gusto que estas lluvias tienen su origen en un río atmosférico.

“Tenemos la inyección de aire cálido que viene desde el norte y además la incursión de este río atmosférico categoría 4. Un río atmosférico categoría 1 es débil y categoría 5 es extremo. En este caso puede multiplicar varias veces la lluvia que por sí sola puede caer”, mencionó Sepúlveda.

La isoterma cero y el riesgo de desbordes

Otro factor clave será la altura de la isoterma cero, es decir, el nivel donde la temperatura alcanza los 0 °C.

“¿Qué es la isoterma cero? Es donde se ubica la línea imaginaria del cero grado. A partir de ahí nieva; de ahí hacia abajo cae precipitación en estado líquido”, explica Sepúlveda.

En esta ocasión, la isoterma superará los 3.000 metros en algunos sectores, por lo que incluso zonas cordilleranas donde normalmente precipita nieve recibirán lluvia .

“La isoterma sube y se va a situar sobre los 3.000 metros de altitud (...) va a llover y toda la nieve que ha ganado durante esta temporada se va a derretir”, mencionó el meteorólogo.

Además, “ aumenta el peligro de desborde de ríos, el caudal de los ríos y las remociones en masa . Se activan las quebradas”, agregó.

Alerta por nevadas y fuertes vientos

Pese a la alta isoterma, la DMC mantiene una alerta por nevadas moderadas a fuertes entre Atacama y O’Higgins.

En la cordillera de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins se proyectan acumulaciones de entre 80 y 110 centímetros de nieve , mientras que en Coquimbo podrían caer hasta 100 centímetros.

Además, el organismo mantiene una alerta por viento moderado a fuerte entre Coquimbo y Biobío.

El jueves será la jornada más compleja, con rachas de hasta 90 km/h en sectores cordilleranos y entre 60 y 80 km/h en costa, valles y precordillera.

Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile. Foto: ATON.

Marejadas anormales

El sistema frontal también impactará el borde costero con el nivel de las olas.

La Armada emitió un aviso de marejadas anormales entre Huasco (Región deAtacama), y el Golfo de Penas ( Aysén) incluyendo el archipiélago Juan Fernández, desde el jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

Según el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, el fuerte oleaje podría provocar rompientes, sobrepasos y daños en infraestructura costera, especialmente durante las horas de pleamar.

Según explicó en Sepúlveda en Megatiempo, estas marejadas podrían compararse con un evento ocurrido en 2015 en Viña del Mar.

“La gente de Viña del Mar, Valparaíso, Reñaca y alrededores lo recordarán muy bien, en donde el mar cruzó la avenida Perú llegando a sectores habitado” , señaló el metereólogo.

La Autoridad Marítima llamó a evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar y suspender las actividades náuticas mientras dure el evento.