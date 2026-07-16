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    Política

    Secretaria general de RN advierte quiebre si es que republicanos siguen con sus críticas: “Podemos querer estar con quien nos valore”

    Katherine Martorell se refirió a los roces que su colectividad ha tenido con el Partido Republicano, afirmando que su tienda "jamás ha salido a atacar a otro partido de los que apoyan al gobierno, además de advertir que "no hemos salido a responder de la forma en que podemos hacerlo".

    Por 
    Lya Rosen

    La secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, se refirió este miércoles a la relación de su colectividad con otros partidos del oficialismo, en especial los roces que han tenido con el Partido Republicano y advierte que deben detener sus críticas o ellos endurecerán su postura.

    Es así como después de hablar sobre la reunión que el Presidente José Antonio Kast tuvo este martes con las colectividades que respaldan su gobierno, de la que ella destaco que “hay consciencia y voluntad de recibir las ideas y de hacer que esto se mejore”, Martorell se refirió en especial a la tensión entre su partido y la tienda republicana en conversación con las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena en el pódcast Cómo te lo Explico.

    “Renovación Nacional, efectivamente, y algunos parlamentarios nuestros directamente, han sido bastantes víctimas de esta política de la cancelación, de algunos parlamentarios, simpatizantes, militantes del Partido Republicano, eso es así, lo dijimos, lo denunciamos, lo acusamos, lo pedimos que paren”, aseguró al respecto.

    Para luego revelar que este tema efectivamente se conversó “con mucha sinceridad en la comida de ayer, con el presidente”.

    De la misma forma aclaró que su “partido jamás ha salido a atacar a otro partido de los que apoyan al gobierno, jamás, ha salido a responder sí, atacar no” y que tiene experiencia, “por lo que sabe que cuando uno es gobierno, tiene que ser responsable, y eso significa guardar silencio muchas veces”.

    “Pero también, cuando a ti te atacan y te atacan permanentemente, tienes que tener cuidado, porque nosotros somos un partido grande y un partido que puede reaccionar. Y si reaccionamos todos juntos, porque somos unidos y somos una familia diversa, pero familia puede ser muy complejo para el que sea que se pare al frente”. advirtió.

    La secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, en la nueva edición del podcast Cómo te lo Explico, con Mónica Rincón y Paula Catena. Captura de pantalla.

    Asimismo aseguró que los republicanos deberían darle las gracias a RN porque se quedaron “callados”. “Porque en el minuto en que todos los de Renovación Nacional, incluidos nuestros alcaldes, nuestros concejales, los senadores, los diputados, nos cansemos y salgamos a responder de verdad, eso puede ser muy difícil para ellos”, argumentó.

    De la misma forma volvió a hacer hincapié en la “falta de experiencia” de los republicanos, ya que afirma, están aprendiendo a ser gobierno y eso ha generado “una mayor tolerancia” por parte de su colectividad.

    “Pero la tolerancia tiene límites y nosotros somos, como digo, personas que ya sabemos gobernar, que ya entendemos la responsabilidad y que hemos aceptado, entre comillas, toda esta política de la cancelación, de los ataques (...), pero no hemos salido a responder de la forma en que podemos hacerlo”, recalcó.

    Luego apuntó a que, en su percepción, el Presidente Kast antes de tener la cita con el resto del oficialismo se reunió con su tienda para buscar que “no genere, dentro de otras cosas me imagino, conflictos con partidos que colaboran con el gobierno, porque eso finalmente perjudica al gobierno”.

    Además, reconoció que en caso de que continúen las críticas por parte de los republicanos podría producirse un quiebre al endurecer RN su postura. “Estamos acá porque nos quieren y si no nos quieren, bueno, nosotros también podemos tomar nuestras propias decisiones o podemos querer estar con quien nos valore”, advirtió.

    Más sobre:Katherine MartorellRenovación NacionalPartido RepublicanoCómo te lo ExplicoMónica RincónPaula CatenaJosé Antonio KastPolítica

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