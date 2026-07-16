SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23% y da luz verde a la reintegración tributaria

    Con 26 votos a favor y 24 en contra en ambos artículos, la Cámara Alta respaldó dos de los principales pilares tributarios de la megarreforma impulsada por el gobierno. Además, aprobó el crédito al empleo con amplio apoyo durante la maratónica sesión que busca despachar el proyecto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El Senado dio este miércoles un importante respaldo a la megarreforma impulsada por el gobierno al aprobar la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las empresas, uno de los principales pilares tributarios del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    La norma fue visada por 26 votos a favor y 24 en contra, con lo que la tasa descenderá desde el actual 27% al 23% a partir del año comercial 2029.

    En la misma sesión, la Cámara Alta también aprobó la reintegración del sistema tributario, igualmente por 26 votos a favor y 24 en contra.

    Además, también se respaldó con 28 votos a favor y 22 en contra el nuevo mecanismo para el cálculo del impuesto territorial y en consecuencia -ya que estaba dentro del mismo artículo 10- la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años.

    A raíz de lo anterior, la senadora Yasna Provoste (DC), anunció reserva de constitucionalidad.

    Además fue visado el crédito al empleo, que obtuvo un amplio respaldo de 44 votos favorables, uno en contra y una abstención, en el marco de la maratónica jornada destinada a despachar la iniciativa.

    Más sobre:MegarreformaCongresoSenadoImpuesto corporativoReintegración tributaria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau visita a carabineros heridos en Valdivia y anuncia nuevos cargos contra detenido durante operativo

    Kast lidera balance de la jornada ante llegada de sistema frontal: “Todavía no tenemos una situación que no podamos controlar”

    Alcaldes de oposición se desmarcan de anuncio de Quiroz sobre acuerdo para compensar exención de contribuciones

    Andrea Balladares e indicación de Quiroz tras acuerdo con el PPD: “Fue un impasse que nos generó un problema”

    Tomás Vodanovic y exención de pago de contribuciones: “Si no se rechaza, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia”

    Indicación de último minuto: gobierno acuerda con alcaldes “compensación total” a municipios por exención de contribuciones

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

    Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

    2.
    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    3.
    Indicación de último minuto: gobierno acuerda con alcaldes “compensación total” a municipios por exención de contribuciones

    Indicación de último minuto: gobierno acuerda con alcaldes “compensación total” a municipios por exención de contribuciones

    4.
    Elecciones FA: la reaparición de Irina Karamanos en primera actividad de campaña de Yeomans

    Elecciones FA: la reaparición de Irina Karamanos en primera actividad de campaña de Yeomans

    5.
    Bancadas UDI y PNL envían carta al ministro Rabat en la que piden eliminar el INDH a través de un proyecto de ley

    Bancadas UDI y PNL envían carta al ministro Rabat en la que piden eliminar el INDH a través de un proyecto de ley

    6.
    Megarreforma: Senado busca zanjar rebaja tributaria en maratónica sesión “hasta total despacho”

    Megarreforma: Senado busca zanjar rebaja tributaria en maratónica sesión “hasta total despacho”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23% y da luz verde a la reintegración tributaria
    Chile

    Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23% y da luz verde a la reintegración tributaria

    Arrau visita a carabineros heridos en Valdivia y anuncia nuevos cargos contra detenido durante operativo

    Kast lidera balance de la jornada ante llegada de sistema frontal: “Todavía no tenemos una situación que no podamos controlar”

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas
    Tendencias

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    “Tuya, mía, para ti y para mí”: el libro sobre las memorias de Vladimiro Mimica
    El Deportivo

    “Tuya, mía, para ti y para mí”: el libro sobre las memorias de Vladimiro Mimica

    Messi eleva el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial: “No era un partido más, era el que no queríamos perder”

    La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos transandinos tras triunfo ante Inglaterra

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables
    Mundo

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia