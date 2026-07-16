Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23% y da luz verde a la reintegración tributaria

El Senado dio este miércoles un importante respaldo a la megarreforma impulsada por el gobierno al aprobar la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las empresas, uno de los principales pilares tributarios del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La norma fue visada por 26 votos a favor y 24 en contra, con lo que la tasa descenderá desde el actual 27% al 23% a partir del año comercial 2029.

En la misma sesión, la Cámara Alta también aprobó la reintegración del sistema tributario, igualmente por 26 votos a favor y 24 en contra.

Además, también se respaldó con 28 votos a favor y 22 en contra el nuevo mecanismo para el cálculo del impuesto territorial y en consecuencia -ya que estaba dentro del mismo artículo 10- la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años.

A raíz de lo anterior, la senadora Yasna Provoste (DC), anunció reserva de constitucionalidad.

Además fue visado el crédito al empleo, que obtuvo un amplio respaldo de 44 votos favorables, uno en contra y una abstención, en el marco de la maratónica jornada destinada a despachar la iniciativa.