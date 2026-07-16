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    Kast lidera balance de la jornada ante llegada de sistema frontal: “Todavía no tenemos una situación que no podamos controlar”

    El mandatario destacó además la prevención e hizo un llamado a los vecinos a "actuar con responsabilidad en estos momentos difíciles”. En la cita, el ministro Poduje además informó que ya se inició el desalojo y la evacuación del campamento Río Sur o Rivera Sur de Talagante, y la ministra Wulf instó a preocuparse de las personas mayores y en situación de calle.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente José Antonio Kast en el Estadio Bicentenario de La Florida junto a las autoridades de gobierno, municipales y parlamentarios. Foto: Prensa Presidencia.

    El Presidente José Antonio Kast terminó su abultada agenda de este miércoles visitando el Estadio Bicentenario de La Florida, donde en compañía de su alcalde, Daniel Reyes; el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, y los ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, realizó un balance de la preparación ante el sistema frontal.

    Fue así como el mandatario comenzó su alocución recordando la tragedia del aluvión de la Quebrada de Macul, que afectó tanto a La Florida como a Peñalolén en 1993: “Se perdieron vidas humanas porque habían familias en algunos lugares que no eran aptos para habitar. Y eso hoy día, lamentablemente, sigue ocurriendo”, dijo, para luego afirmar que “del ejemplo de la Florida, con el ex campamento Dignidad, también hemos aprendido. Hemos aprendido de que la institucionalidad tiene que funcionar”.

    Luego apuntó a que esa institucionalidad “requiere, por un lado, acogimiento para aquellas personas que están en un estado de vulneración y requieren de un albergue, que requieren de alguna ayuda especial si ocurre una desgracia en alguno de los inmuebles. Pero también se requiere autoridad. Y esa autoridad se va a ejercer”.

    Ante lo que destacó que ya está firmado el decreto para la Región Metropolitana que faculta el desalojo de algunas localidades que están siendo ocupadas irregularmente. “Estoy hablando de aquellas familias que hoy día están habitando en bajadas de quebradas, en lechos de río. Eso no puede ser”, detalló.

    Además, hizo un llamado a esas mismas familias para que abandonen los lugares que habitan irregularmente, advirtiendo que de los contrario “vamos a disponer los medios para que las personas que están ahí salgan de esos lugares. Es muy importante la prevención”.

    Más tarde reiteró que “no podemos evitar el frente, pero sí podemos colaborar como autoridades y solicitarles la ayuda a todos los vecinos de actuar con responsabilidad en estos momentos difíciles”.

    De la misma forma abordó la suspensión de clases para el viernes, asegurando que notaron que muchos establecimientos educacionales ya habían programado el interferiado: “Ya habían agendado y calendarizado en no tener clases el día viernes con la recuperación de estudios”.

    “Y en el porcentaje de establecimientos que no habían hecho esa gestión previa, se dispuso que en cada una de las regiones los Seremis, como corresponde, den el aviso de que hay suspensión de clases donde corresponda”, argumentó.

    También dio a conocer el reforzamiento de trabajos preventivos en Los Loros, Copiapó, y que hay dispositivos ya desplegados también en la zona de Alto del Carmen.

    Contamos con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Y para eso se dispuso un acuartelamiento preventivo donde hay colaboración y despliegue de personal de las Fuerzas Armadas”, informó.

    Para terminar señalando que se está haciendo permanentemente un monitoreo de cómo va avanzando el temporal y que la afectación de viviendas hasta el momento es menor. “Cada vivienda es relevante, pero todavía no tenemos una situación que no podamos controlar”.

    Evacuación y personas en situación de calle

    El delegado Codina fue el primero en referirse a la evacuación de personas desde los lugares de riesgo en la Región Metropolitana, llamándola como una situación urgente.

    “El llamado es a la conciencia, volver a reiterar a esos vecinos que se instalaron en el lecho del río Mapocho, aquellos que están en la zona de Colina, de Lampa o también de Puente Alto sobre el islote en el río Maipo, reiterarles que como gobierno y como delegación presidencial estamos trabajando y coordinando distintos esfuerzos”, ante la necesidad que dejen los lugares que habitan.

    Respecto a lo mismo, el ministro Poduje informó que ya se inició el desalojo y la evacuación del campamento Río Sur o Rivera Sur de Talagante. “Queremos agradecer al personal del Ejército que se ha dispuesto ahí, a los camiones que ha dispuesto también y los albergues en el municipio de Talagante. Algunas personas están haciendo retiro voluntario de la zona”, señaló al respecto.

    Tenemos asentamientos precarios similares en observación en cinco regiones del país. Estamos desplegados ahí, tratando también de informar a las personas que tienen que evacuar. De esos 260, hay aproximadamente 50 que son críticos y donde ya estamos solicitando la evacuación formal de las familias”, detalló el ministro de Vivienda.

    Por su parte, la ministra Wulf se refirió a lo que desde la cartera de Desarrollo Social y Familia se ha hecho durante la jornada para que “las personas puedan prepararse y podamos también proteger a los grupos más vulnerables de nuestro país”.

    Es así como hizo un llamado a la población para que cuiden a las personas mayores y las instó a tener sus teléfonos de contacto y que monitoreen el estado de estos en caso de cualquier accidente.

    “Es importante que podamos actuar a tiempo y que la población también se mantenga en sus hogares, especialmente aquellos que tienen una mayor necesidad de cuidados”, apuntó.

    Asimismo se refirió a la importancia de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y el aumento de capacitación de funcionarios que la aplican. La ficha FIBE es muy importante en las situaciones de emergencia porque nos permite articular al estado y poder llegar a tiempo con ayudas tempranas".

    Para finalizar refiriéndose a otro aspecto fundamental para su ministerio: las personas que están en situación de calle, que “requieren de una atención a tiempo en albergues”.

    Esto ha llevado a un refuerzo los distintos dispositivos que se deben implementar a través de los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil.

    Hemos aumentado la capacidad de los albergues con sobrecupos, además de abrir seis albergues adicionales a la oferta que tenemos día a día. Activamos el código azul excepcionalmente en todas las regiones que se ven afectadas, desde la quinta región hasta la región de la Araucanía, lo que también nos permite tener una atención oportuna”, informó Wulf.

    Luego invitó a que si alguien “ve que hay personas en situación de calle que pueden estar corriendo riesgo por las bajas temperaturas, por las lluvias, por la exposición, que puedan contactarnos al Fono Calle para poder articular una respuesta”.

    Más sobre:José Antonio KastBalanceLa FloridaIván PodujeGermán CodinaMaría Jesús WulfEvacuaciónPersonas en situación calleNacional

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