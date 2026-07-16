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    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Sigue el minuto a minuto del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país. Revisa las alertas SAE, evacuaciones, los reportes de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, el estado de las rutas, los cortes de suministro eléctrico y las principales novedades de la emergencia.

    Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    10 regiones del país se mantienen bajo alertas y avisos meteorológicos por el ingreso de un sistema frontal que dejará intensas lluvias, fuertes vientos y nevadas entre el norte chico y la zona sur del país.

    De acuerdo a lo anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé que los fenómenos de mayor intensidad se concentren en los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se aguarda por precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo, además de la acumulación de nieve y rachas de viento.

    Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó alertas tempranas preventivas y alertas amarillas en las regiones que se verán afectadas por el evento, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

    En tanto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast declaró emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    Minuto a minuto: últimas noticias del sistema frontal en Chile

    En esta cobertura seguiremos minuto a minuto el avance del sistema frontal con las alertas de Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las rutas, los cortes del suministro eléctrico, el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile y las principales decisiones de autoridades nacionales y regionales.

    Gobierno extiende alarma meteorológica a O’Higgins

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informaron que la alarma meteorológica ya vigente se amplió para la Región de O’Higgins, sumándose a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana, por el pronóstico de precipitaciones extremas.

    Fue durante la noche del miércoles que autoridades entregaron un nuevo balance por la evolución del sistema frontal que ya afecta a la zona centro-sur del país. En ese contexto, las autoridades indicaron que el el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se mantiene desplegado en las diez regiones afectadas, con monitoreo permanente de ríos, esteros y zonas de mayor riesgo, además de la habilitación de albergues y evacuaciones preventivas en sectores vulnerables.

    “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para coordinar de mejor manera a las entidades del Estado. Es fundamental hacer un llamado a la responsabilidad de todas las personas. Seguiremos monitoreando la evolución del sistema frontal y mañana entregaremos un nuevo balance”, subrayó el subsecretario Máximo Pavez.

    Revisa aquí el detalle de la información.

    Kast llama a la responsabilidad

    Al cierre del miércoles, el Presidente José Antonio Kast visitó el Estadio Bicentenario de La Florida, donde en compañía de su alcalde, Daniel Reyes; el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, y los ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, realizó un balance de la preparación ante el sistema frontal.

    En la oportunidad, el Mandatario destacó la prevención e hizo un llamado a “actuar con responsabilidad en estos momentos difíciles”.

    Por su parte, el ministro Poduje informó el inicio de desalojos y evacuaciones del campamento Río Sur o Rivera Sur de Talagante; mientras que la ministra Wulf instó a preocuparse de las personas mayores y en situación de calle.

    Revisa aquí el detalle de la información.

    Lo que trae el sistema frontal

    El sistema frontal que se desarrollará por los próximos días en las zonas del norte chico, central y sur del país traerá consigo fuertes lluvias para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, su nivel más alto de advertencia. La alarma que abarca desde la madrugada del viernes a la noche del domingo.

    En esta ocasión, la isoterma cero superará los 3.000 metros en algunos sectores, por lo que incluso zonas cordilleranas donde normalmente precipita nieve recibirán lluvia. Esto implica un aumento del riesgo de desborde de ríos, el aumento de caudal de los ríos y las posibles remociones en masa.

    En cuanto a las nevadas y vientos, se mantiene una alerta por nevadas moderadas a fuertes entre Atacama y O’Higgins. Además, se mantiene vigente una alarma por viento moderado a fuerte entre Coquimbo y Biobío.

    En tanto, el sistema frontal también impactará en el borde costero, ya que existe un aviso de marejadas anormales entre Huasco, Región de Atacama, y el Golfo de Penas, Región de Aysén.

    Revisa aquí el detalle de la información.

    Más sobre:Sistema frontalLluviasSenapredDirección Meteorológica de ChileEmergenciaChileAlerta SAEEvacuacionesCortes de luzEstado de rutasSuspensión de clasesInundacionesVientoMarejadasRío AtmosféricoTemporalRegión de AtacamaRegión de CoquimboRegión de ValparaísoRegión MetropolitanaRegión de O'HigginsRegión de MauleRegión de ÑubleRegión del BiobíoRegión de La Araucanía

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