Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

10 regiones del país se mantienen bajo alertas y avisos meteorológicos por el ingreso de un sistema frontal que dejará intensas lluvias, fuertes vientos y nevadas entre el norte chico y la zona sur del país.

De acuerdo a lo anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé que los fenómenos de mayor intensidad se concentren en los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se aguarda por precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo, además de la acumulación de nieve y rachas de viento.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó alertas tempranas preventivas y alertas amarillas en las regiones que se verán afectadas por el evento, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

En tanto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast declaró emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Minuto a minuto: últimas noticias del sistema frontal en Chile

En esta cobertura seguiremos minuto a minuto el avance del sistema frontal con las alertas de Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las rutas, los cortes del suministro eléctrico, el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile y las principales decisiones de autoridades nacionales y regionales.

Gobierno extiende alarma meteorológica a O’Higgins El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informaron que la alarma meteorológica ya vigente se amplió para la Región de O’Higgins, sumándose a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana, por el pronóstico de precipitaciones extremas. Fue durante la noche del miércoles que autoridades entregaron un nuevo balance por la evolución del sistema frontal que ya afecta a la zona centro-sur del país. En ese contexto, las autoridades indicaron que el el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se mantiene desplegado en las diez regiones afectadas, con monitoreo permanente de ríos, esteros y zonas de mayor riesgo, además de la habilitación de albergues y evacuaciones preventivas en sectores vulnerables. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para coordinar de mejor manera a las entidades del Estado. Es fundamental hacer un llamado a la responsabilidad de todas las personas. Seguiremos monitoreando la evolución del sistema frontal y mañana entregaremos un nuevo balance”, subrayó el subsecretario Máximo Pavez. Revisa aquí el detalle de la información.

Kast llama a la responsabilidad Al cierre del miércoles, el Presidente José Antonio Kast visitó el Estadio Bicentenario de La Florida, donde en compañía de su alcalde, Daniel Reyes; el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, y los ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, realizó un balance de la preparación ante el sistema frontal. En la oportunidad, el Mandatario destacó la prevención e hizo un llamado a “actuar con responsabilidad en estos momentos difíciles”. Por su parte, el ministro Poduje informó el inicio de desalojos y evacuaciones del campamento Río Sur o Rivera Sur de Talagante; mientras que la ministra Wulf instó a preocuparse de las personas mayores y en situación de calle. Revisa aquí el detalle de la información.