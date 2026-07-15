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    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    Un académico explica en qué consiste este fenómeno y qué características podría tener en nuestro país.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago Tendencias / La Tercera

    La atención de esta semana está puesta en las fuertes lloviznas pronosticadas para esta semana, principalmente desde la región de Atacama hasta el Biobío.

    Este martes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por precipitaciones intensas que afectarán a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

    Este fenómeno se desarrollaría durante la madrugada del viernes 17 y la noche del domingo 19 de julio, debido al ingreso de un sistema frontal alimentado por un río atmosférico.

    ¿Cuántos milímetros caerán el fin de semana?

    Según el organismo, se esperan acumulados de entre 100 y 150 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana este fin de semana.

    En Valparaíso entre 120 y 160 mm y entre 130 y 180 mm en Coquimbo, montos que podrían generar complicaciones debido a la saturación de los suelos, agrega la alarma.

    Sin embargo, según la DMC, las primeras precipitaciones llegarían a Santiago durante la tarde del jueves, cuando se espera un cielo cubierto con chubascos y viento entre 25 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago. Foto: Aton

    ¿Qué es un río atmosférico?

    El académico de la Universidad de O’Higgins e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Raúl Valenzuela, explicó que un río atmosférico es una extensa corriente de vapor de agua que transporta humedad desde el océano hacia el continente.

    Esta corriente alimenta los sistemas frontales y favorece las precipitaciones.

    “Podemos imaginar un río atmosférico como un río que no fluye sobre la superficie, sino en la atmósfera. En lugar de transportar agua líquida, transporta vapor de agua que, al condensarse, da origen a las precipitaciones”, explicó el especialista.

    ¿Qué significa la categoría 5?

    Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es que el fenómeno proyectado para la zona central podría alcanzar categoría 5, el nivel más alto de la escala internacional utilizada para clasificar estos eventos.

    Valenzuela explicó que esta clasificación considera la cantidad de vapor de agua que transporta el sistema y el tiempo que permanece sobre una misma zona.

    En este caso, ambos factores coincidirían, ya que se espera un intenso flujo de humedad durante cerca de 72 horas.

    Pese a ello, el investigador llamó a evitar interpretaciones alarmistas.

    “El impacto depende también de las características del río atmosférico y de las condiciones del territorio donde precipita”, indicó.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    ¿Por qué este evento podría ser menos riesgoso?

    Según el académico, una de las principales características de este episodio es que corresponde a un río atmosférico frío.

    Esta condición favorecerá que la isoterma cero se mantenga a menor altura, permitiendo que gran parte de las precipitaciones en la cordillera caigan como nieve y no como lluvia.

    Ese factor ayuda a disminuir el riesgo de deslizamientos de tierra y de aumentos abruptos en el caudal de los ríos.

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    Más sobre:Río atmosféricoLluviasSantiagoChilePrecipitacionesTiempoClimaEl tiempoEl climaTendenciasLa Tercera

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