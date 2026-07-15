El día en que Maradona se vistió con los colores de Inglaterra y Freddie Mercury se puso la camiseta de Argentina

Con su habitual dominio del escenario, Freddie Mercury anunció a un invitado. “I’d like to introduce a friend of yours: Maradona”. El público en la cancha de Vélez Sarsfield estalló en aplausos para el “pelusa”, ya una figura en el fútbol argentino.

El Diego, que ya había sido traspasado a Boca Juniors, hizo gala de su habitual desenfado. “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz”, comentó, para luego presentar el siguiente número de la noche: “Y ahora, Otro muerde el polvo” (Another one bites the dust).

Queen en 1981.

Aquel encuentro en el escenario, la noche del 8 de marzo de 1981, quedó en la historia. Era el último show de la única gira que Queen hizo en Argentina, con presentaciones en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario (años después, la dictadura de Pinochet no permitiría la entrada del grupo a Chile). Por entonces acababan de lanzar The Game y la banda sonora de Flash Gordon. Aún no estallaba la Guerra de las Malvinas y el rock británico todavía podía sonar.

El encuentro tiene una historia. Un año antes, el mánager Jim Beach viajó a la Argentina para cerrar el concierto. Futbolero, no ocultó su deseo de “ir a ver a un tal Maradona”. La historia cuenta que sus anfitriones le cumplieron el deseo y lo llevaron a ver un partido de Argentinos Juniors por el Torneo Nacional de 1980.

Por eso, cuando la banda de Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon llegó a Argentina para cumplir con sus shows, Maradona fue el invitado de honor. En la previa al show en el estadio José Amalfitani, el astro fue recibido en el backstage.

Diego Maradona y Queen en 1981.

“Era un recital en Vélez y [el técnico de Boca, Silvio] Marzolini no nos dejaba ir. Yo le dije: ‘Lo lamento’, y fui a avisar que me iba. No por falta de respeto, pero era una oportunidad… Viene Queen acá, ¿no vamos a ir a verlos? Es una picardía”, recordó Maradona años después.

En el encuentro, Maradona obsequió una camiseta albiceleste a Mercury. Este se la puso de inmediato y la lució poco después en el escenario. Y por su lado, el zurdo se calzó una polera con el diseño de la Union Jack y tomó las baquetas de Taylor. Así los retrató la cámara de Neal Preston, el fotógrafo oficial del grupo.

El encuentro tomó otra connotación tiempo más tarde debido al conflicto en las Malvinas. Pero fue el momento en que se cruzaron dos referentes en sus respectivos campos. Cuando le preguntaron por esas imágenes, Maradona respondió como con una gambeta en la cancha. “Me regalaron todo, lástima que eran ingleses”.