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    Irán advierte que “la lista de crímenes” de Estados Unidos “no deja de crecer” y sostiene que buscará justicia

    Desde Irán, se producen en una semana marcada por los ataques entre ambos países en Medio Oriente.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Shadati

    El Gobierno de Irán ha considerado que la “lista de crímenes” de Estados Unidos “no deja de crecer”, al tiempo que ha subrayado la “determinación” de Teherán de “buscar justicia” en aras de “procesar y castigar a los autores” de los mismos, tras las últimas oleadas de ataques intercambiados entre Washington y la República Islámica en Oriente Próximo.

    “La lista de crímenes de Estados Unidos contra los iraníes no deja de crecer y, con cada día que pasa, Estados Unidos revela una nueva faceta de su odio hacia Irán”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.

    A ese respecto, ha lamentado que en un ataque perpetrado el martes por el Ejército estadounidense contra un puesto de seguridad ubicado en la pequeña localidad de Seyed Jozar, en el condado de Hayi Abad, en el norte de Hormozgán, hayan perdido la vida al menos tres personas.

    “Este es solo el último ejemplo de los atroces crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en los últimos cuatro meses y medio”, ha señalado Baqaei, recordando ataques como el perpetrado contra un colegio en Minab en el cual murieron más de un centenar de alumnas.

    A propósito de ello, el portavoz iraní ha resaltado que “cada nuevo crimen” refuerza “la determinación de los iraníes de buscar justicia y de procesar y castigar a los autores y responsables de estos crímenes”.

    Las declaraciones de Baqaei se producen en un semana marcada por varias jornadas consecutivas de ataques intercambiados entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, a lo cual se suma el anuncio por parte de Estados Unidos de la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes en la zona del estratégico estrecho de Ormuz, cuya entrada en vigor se fijó para las 22.00 horas del martes.

    Más sobre:IránEstados UNidosJusticia

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