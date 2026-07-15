Estados Unidos reclama la liberación de un sismólogo nuclear estadounidense detenido en China

El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado a las autoridades de China la liberación “de inmediato” del sismólogo nuclear estadounidense Chen Youlin, detenido y en prisión preventiva desde noviembre de 2024, tras incluirle en una lista de personas detenidas injustamente.

“Estados Unidos ha planteado el caso de Chen directamente a las autoridades chinas, instándolas a que lo pongan en libertad de inmediato. Reiteramos nuestro llamamiento para que le se ponga en libertad”, ha señalado un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones a Europa Press sobre el caso.

Su situación ha saltado a la palestra después de las denuncias del senador por Massachusetts Edward J. Markey y de que la familia del científico haya hecho público el caso de este científico, que tiene publicaciones sobre pruebas nucleares subterráneas de Corea del Norte y era contratista del Departamento.

En un comunicado, el senador demócrata ha denunciado la “detención injusta” del científico como ejemplo de una “herramienta moralmente reprobable que los gobiernos autoritarios utilizan para eludir el Estado de derecho”. “Chen, es uno de esos civiles. El doctor ha estado detenido injustamente por el Gobierno chino desde noviembre de 2024”, ha señalado.

“Quiero ser muy claro: Chen no ha sido condenado por ningún delito. Desde su arresto, permanece en prisión preventiva y no tuvo acceso a su abogado durante 434 días. Además, no ha podido comunicarse con su familia desde su detención. Me preocupa profundamente su seguridad y bienestar”, ha alertado.

Según ha dicho el político demócrata, Chen es un destacado sismólogo que ha colaborado durante años con colegas chinos, y cuyo trabajo goza “de un amplio reconocimiento”. “Nunca ha tenido una habilitación de seguridad, y su labor es transparente, de carácter académico y se publica y atribuye públicamente”, ha afirmado, incidiendo en que la situación que atraviesa el científico daña la colaboración entre Estados Unidos y China y “podría disuadir a otros académicos de trabajar con sus colegas en China”.

Markey en este sentido ha valorado positivamente que el Departamento de Estado haya incluido el caso de Chen como persona detenida injustamente conforme a la legislación norteamericana. Así, ha mencionado sus contactos con la Embajada de China en Washington para trabajar en su liberación incidiendo en que seguirá haciendo “todo lo que esté al alcance” para defender la puesta en libertad cuanto antes del sismólogo.