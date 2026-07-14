SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    El expresidente del país vecino, condenado en primera instancia en los casos Odebrecht y Ecoteva, aseguró que su proceso ha excedido los plazos legales y pidió que su situación sea evaluada con criterios de humanidad y objetividad.

    Por 
    Roberto Martínez
    Agentes escoltan al expresidente Alejandro Toledo a su llegada, extraditado desde Estados Unidos, al aeropuerto de Lima, el domingo 23 de abril de 2023. Uncredited

    El expresidente de Perú Alejandro Toledo presentó este lunes una solicitud de gracia común ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, donde permanece recluido desde 2023 tras ser extraditado desde Estados Unidos, con el objetivo de obtener un beneficio presidencial mientras continúan pendientes los recursos de apelación de las condenas dictadas en su contra.

    La información fue confirmada por su abogado, Carlos Torres Caro, quien señaló al diario El Comercio que recibió autorización del exmandatario para gestionar la petición ante el presidente José María Balcázar.

    Actualmente, Toledo cumple dos condenas dictadas en primera instancia.

    En el caso Odebrecht fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, mientras que en el caso Ecoteva recibió una pena de 13 años y cuatro meses por lavado de activos.

    Ambos fallos fueron apelados y permanecen en revisión ante la Corte Suprema, por lo que aún no se encuentran firmes.

    Según documentos difundidos por el medio peruano, el exjefe de Estado firmó este lunes el escrito en el que informó que decidió autorizar formalmente a su defensa para solicitar el beneficio presidencial.

    “He decidido autorizar a mi abogado, el Dr. Carlos Alberto Torres Caro, para que solicite el derecho de gracia presidencial en mi favor. Sigo esperando que se aplique la Ley 32181 (supero los 81 años), algo que debería ser en un mes; ya ha pasado un año y la Corte Suprema no califica ni señala la vista de la causa y sigo esperando”, sostuvo.

    En el documento, Toledo argumenta que los procesos penales en su contra han superado ampliamente los plazos razonables establecidos por la legislación y que, al no existir una sentencia firme, mantiene la condición jurídica de procesado, situación que -a su juicio- justifica la concesión del beneficio.

    El exmandatario también apeló a razones humanitarias, asegurando que su estado de salud se ha deteriorado durante su permanencia en prisión.

    Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento. El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla, para que pueda vivir mis últimos días con dignidad”, expresó.

    Toledo afirmó además que su solicitud “no es un acto de rendición, sino un acto de justicia”, e instó a las autoridades a evaluar su caso con “objetividad y humanidad”

    Más sobre:PerúAlejandro ToledoGracia presidencialCárcelCaso OdebrechtCaso EcotevacolusiónLavado de activos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Pedro Araya: “El gobierno traicionó las confianzas (...) No estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito”

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    Cámara envía a comisión mixta proyecto que agiliza expulsiones de migrantes irregulares por desacuerdo sobre plazos de reingreso

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    Lo más leído

    1.
    Petro ordena que “ningún” establecimiento militar de Colombia sea usado para la posesión de Abelardo de la Espriella

    Petro ordena que “ningún” establecimiento militar de Colombia sea usado para la posesión de Abelardo de la Espriella

    2.
    “Venezuela renacerá”: Maduro agradece solidaridad internacional tras doble terremoto

    “Venezuela renacerá”: Maduro agradece solidaridad internacional tras doble terremoto

    3.
    Juez suspende visitas de Flávio Bolsonaro a su padre por 90 días y pide a expresidente que explique si sabía de divulgación de carta

    Juez suspende visitas de Flávio Bolsonaro a su padre por 90 días y pide a expresidente que explique si sabía de divulgación de carta

    4.
    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    5.
    Rusia desliza acusaciones sobre la implicación de los países bálticos en los ataques de Ucrania: “Lo sabemos todo”

    Rusia desliza acusaciones sobre la implicación de los países bálticos en los ataques de Ucrania: “Lo sabemos todo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión
    Chile

    Sernac emite alerta de seguridad para cerca de 600 autos Peugeot y Opel por problema en sistema de suspensión

    Pedro Araya: “El gobierno traicionó las confianzas (...) No estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito”

    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones
    Negocios

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios generales para flexibilizar la ley de 40 horas

    Comisión de Hacienda del Senado aprueba megarreforma: invariabilidad por tramos, tasa corporativa en 23% y crédito al empleo focalizado

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine
    Tendencias

    Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga

    “VARgentina”: New York Times cuestiona la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva
    Tecnología

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que debutará en el Festival de Venecia 2026
    Cultura y entretención

    Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que debutará en el Festival de Venecia 2026

    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

    Il Cileno: el filme que junta al director de Mil Pedazos y los productores de Denominación de Origen

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud
    Mundo

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    Alícia Homs Ginel, eurodiputada: “En el fenómeno migratorio no debemos perder la parte humana de toda esta situación”

    Aumentan a 4.561 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas