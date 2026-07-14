Alícia Homs Ginel, eurodiputada: “En el fenómeno migratorio no debemos perder la parte humana de toda esta situación”

Se trata de una visita casi flash. Llegó este domingo en la noche a Santiago y ya este miércoles emprende rumbo de vuelta a Bruselas. La eurodiputada Alícia Homs Ginel, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabeza la visita a Chile de una delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo, con ocasión de la 30ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile (CPM).

La CPM es la instancia oficial de diálogo y diplomacia parlamentaria entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile, creada por el Acuerdo de Asociación de 2002, y ahora reforzada en el nuevo Acuerdo Marco Avanzado (AMA) UE-Chile. Con el AMA se amplía al alcance de la relación bilateral a temas claves como el cambio climático, transición digital, seguridad, igualdad de género y minerales críticos, explican desde la UE.

Homs Ginel, de 32 años, es miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales; la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea y Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

Por la parte chilena, será la primera vez que se reúna la nueva conformación del CPM, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri.

Además del encuentro en el Congreso en Valparaíso, la misión de los europarlamentarios incluirá reuniones de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el fiscal nacional, Ángel Valencia y el subsecretario de Minería, Álvaro González. Los eurodiputados se reunirán también con asociaciones gremiales y del sector privado y actores de la sociedad civil del área de la educación o el medioambiente.

La eurodiputada Alícia Homs Ginel en entrevista con La Tercera. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Desde la UE destacan la importancia del PAcCTO 2.0, el principal programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina para combatir el crimen organizado transnacional y que trabaja de forma integral en cuatro áreas clave: cooperación policial, cooperación judicial, sistemas penitenciarios y fortalecimiento institucional.

Antes de abordar las consultas de La Tercera, Homs Ginel entrega su solidaridad con Chile tras el mortal atropello ocurrido el domingo en la popular feria Caupolicán de Gómez Carreño en Viña del Mar. “Yo quería empezar esta entrevista dando el pésame al pueblo chileno por el accidente que hubo en Viña del Mar, que según las últimas cifras eran seis muertos, siete heridos, había dos lactantes entre ellos. Y creo que desde la Unión Europea mostrar solidaridad con el pueblo chileno siempre es importante”, enfatiza.

¿Cuáles son los objetivos de la 30ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile?

Es una reunión muy importante porque ya es la segunda bajo la aplicación del acuerdo y es una reunión en la que vamos a ver cómo está funcionando el acuerdo y qué objetivos queremos afrontar. Yo creo que es importante destacar que esta reunión es la primera bajo la nueva presidencia aquí en Chile del presidente Kast. De hecho, se acaban de conformar las comisiones recientemente, por tanto, yo creo que será un buen momento para conocernos todos, sobre todo los nuevos integrantes por la parte chilena, y poder ver cómo podemos seguir trabajando para fortalecer esa relación tan robusta que ha existido siempre entre la Unión Europea y Chile.

Esta visita también coincide con el aniversario de la aplicación provisional del Acuerdo Marco Avanzado. ¿Existe algún tipo de evaluación de parte de la UE sobre la implementación del AMA?

Sí que es cierto que todavía es muy pronto para tener conclusiones. Sí que todavía faltan algunos Estados para acabar de poderlo implementar al 100%, pero lo que sí sabemos es que las empresas, tanto de la parte chilena como de la parte europea, están muy pendientes sobre este acuerdo, sobre todo en un momento de incertidumbre global, con esta geopolítica tan cambiante, tan tensa. Creo que es importante fortalecer esos lazos entre socios históricamente, pues como decía antes, robustos y fiables. Y creo que es importante que sigamos en ese trabajo. Como digo, es muy pronto todavía para tener resultados, pero lo que sí sabemos es que hay un fuerte interés por ambos lados para que este acuerdo salga lo mejor posible.

Una delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo visitará Chile del 13 al 15 de julio para participar en la 30ª Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile🇪🇺🇨🇱, una instancia oficial clave para el diálogo y la diplomacia parlamentaria entre ambas regiones. pic.twitter.com/fWwUH7B7S9 — UE en Chile 🇪🇺 (@UEenChile) July 13, 2026

Dentro de los puntos de la agenda de la delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo destaca la cooperación en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué temas piensan abordar en esa materia?

Veremos cómo se desarrolla el debate. Por supuesto, es un debate que ahora tendremos en Chile, pero que también hemos tenido en otros foros, como pueda ser Eurolat, que también participa el componente chileno. Y es una cuestión que preocupa a todos, porque ocurre aquí en América Latina, pero también llega a Europa. Y es importante, en ese sentido, poder compartir información, trabajar de manera conjunta para que este tipo de delincuencia tan, como diría yo, es que es muy preocupante y es muy dañina también para la sociedad, deje de ocurrir. Yo creo que ahí hay muchos factores a tener en cuenta, desde la educación, desde jóvenes, para que no lleguen a meterse en ese mundo, también a la ciudadanía, también en materia digital. En ese sentido, para evitar la captación por redes sociales. Creo que hay muchos aspectos que podemos compartir, tener en cuenta y ver cómo afrontamos esos desafíos, porque realmente es una cuestión que preocupa a la ciudadanía y a la que tenemos que dar respuesta.

Y en materia de seguridad ciudadana, ¿qué se piensa ofrecer en ese sentido?

Que tanto en América Latina como en Europa, es importante que tengamos en cuenta la percepción de la gente y también la realidad de lo que ocurre, que son a veces cuestiones un poco distintas. Yo creo que la gente es verdad que está sintiendo más inseguridad. Muchas personas lo vinculan al fenómeno migratorio, pero sinceramente, al final, el perfil de las personas depende de cada persona. Estaos hablando de personas, de seres humanos, y yo creo que no debemos perder el punto de vista humano de toda esta situación que ocurre, que hay que gestionar, que no podemos negar, que hay que gestionar, pero que creo que hay que gestionar desde una perspectiva humana.

Entonces, sí que es verdad que hay esta percepción de inseguridad, pero creo que no es justo solo vincularlo a eso, que hay otros factores de seguridad de los que no se habla tanto y que son igualmente peligrosos. Hablamos en materia de ciberseguridad, que igual la gente no lo percibe tanto, pero que te ataquen una infraestructura crítica puede ser un caos para un país. Que te puedan hacer un ciberataque en un ministerio o en la presidencia de un gobierno puede paralizar un país.

La cita en el Congreso abordará la relación bilateral🇪🇺🇨🇱y la implementación de los acuerdos AMA e iTA.



Además, su agenda incluye reuniones con el Ministro @Minrel_Chile, subsecretarios, el Fiscal Nacional, gremios y la sociedad civil.



Más info👉https://t.co/oxvxzKiIro — UE en Chile 🇪🇺 (@UEenChile) July 13, 2026

Creo que hay muchas otras cuestiones de seguridad más amplias, de las comunes tradicionalmente, esas guerras híbridas que decimos, que creo que la gente también tiene que conocer y ser consciente para estar preparada. Y ya no solo preparada, sino también poder prevenir y tener las herramientas para ver cómo prevenir estas situaciones.

Usted se refirió al fenómeno migratorio. El tema de la inmigración ilegal complica tanto a Chile como a Europa. ¿Cómo ve esta situación?

A mí personalmente no me gusta hablar de inmigración ilegal, sí que personas en situación irregular me parece más correcto por una cuestión básica y humana, y es que yo considero que no hay ninguna persona ilegal en este mundo, ¿no? Porque la gente al final huye de sus países por diferentes motivos, sean por guerras, porque no tienen futuro en el país o situaciones más complejas. Entonces, ese punto sí que me gustaría remarcarlo.

Es verdad que, como decía, es un punto que tanto en Chile se está viendo que está en el debate público como en la Unión Europea, en todos los Estados, incluso a nivel regional. Pero es verdad que creo que, como decía antes, no debemos perder la parte humana de toda esta situación. Evidentemente hay que gestionarlo. Es verdad que hay países que, por su ubicación, son más de entrada.

Y aquí sí que tiene que haber cooperación entre países para ver cómo mejorar esas situaciones, esa redistribución. Quizás en Europa hablamos mucho de esto, de cómo hacemos que los países donde son de entrada, luego cómo cooperamos con el resto de países de la Unión Europea. Entonces creo que es importante, como decía, que es un fenómeno que ocurre, que ha ocurrido siempre, porque que la gente se mueva de un país a otro ha ocurrido durante toda la historia, pero creo que es importante no olvidar que estamos hablando de personas y la parte humana no la debemos perder de vista.

La delegación de europarlamentarios se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para relevar el trabajo conjunto con @Eurojust, Agencia UE para la Cooperación Judicial Penal, y los avances en la creación de la Fiscalía Supraterritorial en Chile. pic.twitter.com/4D8Xnn07Gm — UE en Chile 🇪🇺 (@UEenChile) July 13, 2026

En la agenda aparece también la cooperación en temas de materias primas y energía. La Unión Europea impulsa inversiones masivas en las energías verdes de Chile, destacando el hidrógeno renovable y el litio. ¿Cómo se compatibiliza eso considerando los intereses, en este caso en temas de materias primas, de gigantes como China en la región?

Evidentemente tenemos ese acuerdo que también incluye materias primas y energía, pero que lo que pretende y lo que pone en el centro es que sí, evidentemente, nosotros podemos captar esas materias primas, pero siempre protegiendo el territorio y no destruyendo ese valor tan bueno, tan profundo que tiene este país, porque si lo destruimos ya no habrá más. Entonces, yo creo que es importante que lo hagamos de una manera consciente. Evidentemente, se necesitan estas materias, hay que poder acceder a ellas. Es bueno que haya acuerdos comunes con la Unión Europea, con otros países que puedan tener desde Chile, pero creo que es importante que lo hagamos con cabeza y teniendo en cuenta que sí se puede acceder a estas materias primas, pero hay que tener en cuenta también que no podemos destruir y dejar sin materias primas a Chile, porque si no, al final perdemos todos, ya no solo Chile, sino también el resto de socios.

Ustedes van a sostener reuniones con actores de la sociedad civil del área de la educación o el medioambiente. ¿Cuáles son las preocupaciones que quieren transmitir en estas materias?

En medio ambiente yo creo que es uno de los puntos clave del acuerdo que ya pusimos sobre la mesa desde un principio. Creemos que en los estándares ambientales, tanto en Europa, como en Chile, pues tiene que haber unos mínimos, y evidentemente, pues creo que tendremos la oportunidad de preguntar, pues ahora con el cambio de gobierno, cuáles son las perspectivas en este sentido y poder ver en primera mano con la opinión tanto de representantes del gobierno como de la sociedad civil de cómo en el país se va a afrontar con el nuevo gobierno ese reto. Porque al final, como decía, la cuestión climática si la hace un solo país no sirve para nada, la tiene que hacer todo el mundo.

Abordaron también los desafíos del crimen organizado transnacional y repasaron el impacto de programas de la UE como @ELPACCTO 2.0, @Eurofront_UE, @ProgramaCOPOLAD III, cibercrimen, seguridad marítima y Territorio Joven. pic.twitter.com/O2BvRESTHj — UE en Chile 🇪🇺 (@UEenChile) July 13, 2026

Entonces, yo creo que es importante ese compromiso. Creo que el acuerdo hace bien en obligar a que haya unos mínimos, siempre se pueden mejorar, por supuesto, pero no volver atrás. Por el bien del acuerdo y por la protección del acuerdo, creo que es muy importante que podamos tener esa conversación con ambos lados, ¿no? A modo informativo, que nos expliquen cuáles son sus expectativas y su plan para estos años de gobierno.

Sí que hemos visto lo de la megarreforma, hemos visto un poco todos los aspectos y propuestas. Yo entiendo que llevan escasos meses en el Gobierno y tampoco se puede juzgar ni sacar una conclusión precipitada en ese sentido. Entonces, creo que es una buenísima oportunidad que podamos estar aquí para que ellos de primera mano nos puedan explicar ese plan que tienen para ver que los estándares ambientales de los que habla nuestro acuerdo, pues que todas esas reformas puedan entrar y seguir manteniendo el acuerdo.

En materia de educación, creo que también es importante, porque al final, como decía antes, a lo mejor con la cuestión del narcotráfico, con la cuestión del medio ambiente, con una cuestión de igualdad, es importante tener una generación joven concienciada con todos los problemas que hay, ya no solo en sus países, sino a nivel global, para que haya un futuro mejor en el país.

Viendo las cifras de desempleo del país, sobre todo del desempleo juvenil, creo que es importante también tener una generación formada, que pueda sacar al país adelante. Pues sí, son el futuro, pero que lo puedan construir desde el presente, ¿no? Por tanto, la educación sin duda es un factor clave y también, pues, conocer cuáles son los planes en ese sentido estaría muy bien poderlo saberlo.

Un hombre se refresca cerca de una pileta en medio de una ola de calor en Budapest, Hungría, el 29 de junio de 2026. Foto: David Balogh/Xinhua David Balogh

Por último, le quería preguntar por las olas de calor que afectan a Europa y que dejaron 10.000 muertes adicionales en el oeste del continente a finales de junio. ¿Cree que esto es una prueba irrefutable para quienes aún dudan de la existencia del cambio climático?

El cambio climático es un hecho, está demostrado científicamente, no es una cuestión. Hay quien dice que es ideología, los datos científicos creo que son muy evidentes. Está habiendo olas de calor de cada vez peores en Europa. Sí que los países del sur estamos un poco más acostumbrados, pero los incendios vienen como vienen. Y los países nórdicos no lo están tanto. Por ejemplo, en Bruselas, eso lo hemos vivido en estas últimas semanas. Yo creo que es importante que se haga un trabajo de concienciación, mucho trabajo de prevención y no olvidar también la cuestión laboral, esos trabajadores y trabajadoras que se enfrentan también a esas horas de calor.