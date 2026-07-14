Por el frente de mal tiempo: la ANFP reprograma la final de la Copa de la Liga

Diego Sánchez, arquero de Coquimbo que fue clave para asegurar el paso de los Piratas a la final. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Este domingo fue un día de definiciones en la Copa de la Liga. En Rancagua, O’Higgins venció a Ñublense y forzó los penales en la semifinal de vuelta del torneo, instancia en la que los celestes fueron más certeros. Algo parecido ocurrió en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero aquí el triunfo de visita de Unión La Calera fue el que mandó todo a los penales, y ahí el equipo de Hernán Caputto fue el que timbró los boletos a la definición por el título. Con esto, el torneo impulsado por la ANFP y que este año vive su primera edición ya tenía a los protagonistas de su flamante final, la que se debía disputar el próximo sábado en Valparaíso. Pero al final todo se pospuso.

Un frente de mal tiempo azotará en los próximos días la zona central del país: abarcará desde la región de Atacama hasta La Araucanía y las lluvias se extenderán por lo menos hasta el lunes 20. De hecho, La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por precipitaciones normales a moderadas, viento, nevadas, probables tormentas eléctricas y posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

En tanto, en Valparaíso, para el sábado 18 de julio se espera una madrugada lluviosa y con viento, con una máxima de 14 grados y una mínima de 12.

Se reprograma para octubre

Por este motivo, en la ANFP se reunieron este lunes y tomaron la decisión de reprogramar la final de la Copa de la Liga. La noticia la informaron a través de un comunicado: “Debido al frente de mal tiempo que se avecina, a las fuertes precipitaciones y a las alertas tempranas levantadas por SENAPRED, se ha resuelto reprogramar la final de la Copa de la Liga, originalmente fijada para el sábado 18 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso”.

O'Higgins, uno de los finalistas del torneo. Foto: Jorge Loyola/Photosport JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

La nueva fecha será en octubre: “Como alternativa, la ANFP en coordinación con los clubes finalistas propondrá a la Mesa de Programación disputar la final de la Copa de la Liga el sábado 17 de octubre en el mismo horario y recinto”.

“Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las sugerencias planteadas por la Delegación Presidencial de Valparaíso”, cerraron en el escrito.