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    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Revisa a continuación los horarios definidos para los enfrentamientos de la próxima semana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026. Foto referencial de archivo redes sociales @k.mbappe

    Este fin de semana se definieron a las selecciones que se mantienen en competencia en el Mundial 2026 y el siguiente desafío llegará en los próximos días, en el marco de las semifinales.

    Son cuatro los equipos que pasaron con éxito la etapa de cuartos de final, la que se extendió desde el jueves al pasado sábado.

    Las selecciones que siguen con el sueño de alzar la Copa del Mundo corresponden a Francia, España, Inglaterra y Argentina.

    Cuándo son las semifinales del Mundial 2026

    Revisa a continuación cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026:

    • Francia vs. España el martes 14 de julio a las 15:00 horas, transmite CHV y DSports.
    • Inglaterra vs. Argentina el miércoles 15 de julio a las 15:00 horas, transmite CHV y DSports.

    Los partidos que van por televisión abierta mediante Chilevisión también se pueden seguir en la señal online de chilevision.cl.

    En tanto, la cobertura del Mundial 2026 a través de plataformas de streaming se encuentra en los servicios DGO y Paramount+.

    Luego, durante el próximo fin de semana, los últimos partidos de la Copa del Mundo se realizarán de la siguiente manera:

    • Tercer puesto el sábado 18 de julio a las 17:00 horas.
    • Gran final el domingo 19 de julio a las 15:00 horas.
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