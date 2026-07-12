Zelenski anuncia la salida de la primera ministra ucraniana en una reestructuración de su gobierno

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso este domingo reemplazar a la primera ministra, Yulia Svyrydenko, como parte de una reestructuración más amplia de su gabinete y de altas instituciones del país.

“Estoy agradecido a Yulia por su trabajo claro, firme y eficaz como primera ministra, por sus años de servicio productivo en el equipo de Ucrania, y le he ofrecido la oportunidad de liderar una nueva e importante área de relaciones con un socio clave“, escribió Zelenski a través de su cuenta personal de X.

El mandatario sostuvo que los cambios en el Ejecutivo son necesarios para “garantizar la implementación de una estrategia política actualizada (...) Espero que, junto con los diputados, hagamos los cambios correspondientes en el gobierno de Ucrania".

Zelenski había nombrado a Sviridenko para el cargo de primera ministra en julio del 2025 y no especificó cuál será su nuevo destino ni quién la sucederá al frente del gabinete.

Sin embargo, la ahora exprimera ministra confirmó que abandonará el cargo y mostró su disposición a “seguir sirviendo al Estado ucraniano y a cumplir con las tareas encaminadas a reforzar la posición de Ucrania, defender los intereses nacionales y acercar una paz justa”.

“Ucrania está cambiando su estrategia política. Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos entre líderes y lo que espera el pueblo ucraniano”, detalló el mandatario de dicho país.

En esa misma línea, Zelenski planteó que entre los ejes prioritarios de la política exterior están aquellos relacionados con Estados Unidos y los acuerdos sobre licencias para la fabricación de misiles Patriot. Adicionalmente, el mandatario ucraniano destacó la búsqueda de formas de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Asimismo destacó el proyecto antibalístico europeo, “que puede convertirse en uno de los mayores avances para el fortalecimiento de Europa en esta década”.

Zelenski subrayó, además, la necesidad de avanzar con claridad con la Unión Europea (UE) hacia la adhesión de Ucrania y la profundización de todos los vínculos, ya sea económicos, políticos y culturales.