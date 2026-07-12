“Háblame bien”: el tenso cruce entre Lionel Messi y el árbitro del triunfo de Argentina sobre Suiza

Argentina está una vez más en semifinales del Mundial. La Albiceleste se metió entre los cuatro mejores tras vencer a Suiza en el tiempo extra, por 3-1.

El encuentro fue de alto impacto, realmente de infarto. La selección transandina nuevamente logró sacar adelante un duelo eliminatorio en la prórroga. También estuvo marcado por polémicas luego de la insólita expulsión por simulación de Breel Embolo, que complicó a los helvéticos.

Por otra parte, hubo otra situación que llamó la atención. Un registro que no salió en la transmisión oficial mostró una airada y tensa conversación entre Lionel Messi y el árbitro Joao Pinheiro. Ambos intercambiaron duras palabras.

En primera instancia, el capitán de la Albiceleste le reclamó un cobro al réferi portugués. Sin embargo, el luso recriminó fuertemente la petición del rosarino.

Messi, en tanto, se fastidió por la forma en la que Pinheiro se dirigió hacia él y lo cuestionó directamente: “Háblame bien, háblame con respeto. A mi háblame bien, yo te hablé bien”, le señaló el zurdo, en una imagen que se viralizó rápidamente.