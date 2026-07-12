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    Seis personas fallecen tras atropello en feria de Viña del Mar

    El sujeto que conducía el vehículo fue detenido por personal de Carabineros de Chile.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Seis personas fallecen tras atropello en feria de Viña del Mar

    Un atropello se registró durante la mañana de este domingo en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, Región de Valparaíso, que provocó la muerte de seis personas.

    Preliminarmente, según constatan desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso, un vehículo habría caído encima de los puestos al rededor de las 7:45 de la mañana, atropellando a su paso a varias personas.

    Las víctimas corresponden a tres mujeres y tres hombres, según explicó el delegado de Valparaíso, Manuel Millones en Meganoticias. Cinco adultos y dos lactantes quedaron heridos tras el accidente vial y todos se encuentran fuera de riesgo vital. Los afectados ya fueron trasladados al hospital regional de la ciudad.

    El conductor del automóvil ya se encuentra detenido y se indagan las circunstancias en que se registró el fatal siniestro vial. La autoridad regional informó que el sujeto no mantenía antecedentes policiales. “Por causas que se investigan, habría perdido el control. Esto es muy reciente, es parte de la investigación”, detalló el coronel Jorge Guaita, prefecto de Viña del Mar.

    El aprehendido es un hombre mayor de edad, que está siendo derivado para recibir un test de alcoholemia. Según relató el coronel, las declaraciones de testigos indican que el auto iba a exceso de velocidad, con una dirección normal. “Es un hecho gravísimo, muy lamentable”, comentó Guaita.

    Feria Caupolicán

    El delegado detalló que, preliminarmente, el accidente se produjo con un volcamiento del vehículo sobre la feria, que no está al nivel del piso. De acuerdo con Millones, es un sitio “muy populoso y masivo”, con cerca de “unos mil locatarios por lo menos”.

    El lugar no se encontraba con su mayor flujo de gente cuando ocurrieron los atropellos. “De 10:00 a 12:00 habría sido un desastre mayor”, comentó la autoridad.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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