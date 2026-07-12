A un paso: Federación Alemana de Fútbol confirma reunión con Jürgen Klopp para que asuma como DT de la Mannschaft

Lo que era un secreto a voces poco a poco comienza a convertirse en realidad. Los rumores que indicaban que Jürgen Klopp estaba a un paso de asumir como director técnico de la selección germana fueron confirmados por la misma Federación Alemana de Fútbol (DBF) durante este sábado.

Tras el fracaso del Mundial 2026 ante Paraguay, que le costó el puesto en el banquillo al entrenador Julian Nagelsmann, el organismo teutón reveló que mantuvieron una reunión con el otrora emblema del Liverpool para sacarlo del retiro y que tome las riendas del combinado tetracampeón del mundo.

“El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, mantuvieron ayer primeras conversaciones intensas con Jürgen Klopp en Nueva York respecto al posible nombramiento como próximo seleccionador alemán. Las discusiones constructivas resultaron en un acuerdo sobre los términos clave de un posible contrato”, aseguraron en un comunicado oficial.

Jürgen Klopp está a un paso de asumir como DT de Alemania.

Klopp, que actualmente se desempeña como Director Global de Deportes del grupo Red Bull y también como comentarista para el canal alemán Magenta TV en Norteamérica 2026, planea finalizar dicho vínculo de manera anticipada para calzarse el buzo y empezar un nuevo desafío en su carrera tras casi dos años de inactividad.

Según revelan en el Viejo Continente, la clave para convencer al exestratega de Borussia Dortmund fue acercar los nombres de los colaboradores Peter Krawietz y Pep Lijnders. Dichos ayudantes son sus hombres de su máxima confianza para integrar el cuerpo técnico. En esa misma línea, le aseguraron un proyecto deportivo que pretende devolver al sitial de privilegio a Die Mannschaft.

Con el acuerdo a un paso de sellarse, la DFB ha expuesto que “las conversaciones continuarán la próxima semanas” y que “ambas partes confían en que las negociaciones puedan concluir finalmente con éxito, siempre que se alcance un acuerdo con Red Bull“. De momento, ya han dado el primer paso.