Inminente: Jürgen Klopp está a un paso de ser el nuevo técnico de Alemania tras fracaso en el Mundial 2026

Alemania se prepara para el inicio de una nueva era. Tras el fracaso en el Mundial 2026, donde fue eliminada por Paraguay en los diecisesiavos de final, la federación germana de fútbol (DFB) decidió despedir al técnico Julian Nagelsmann, pese a que le quedaban dos años de contrato. Con el puesto vacante, el nombre del favorito para reemplazarlo surgió como un acto reflejo: Jürgen Klopp. Está libre, lleva dos años fuera de las bancas, luce un extraordinario palmarés y sigue siendo uno de los mejores entrenadores del planeta.

Era tan lógico que la DFB lo reconoció en el mismo comunicado en el que anunció la salida del exadiestrador del Bayern Múnich: “En lo que respecta al nombramiento de un sucesor, la directiva entablará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo”. Transparencia absoluta. Sin jugar al misterio.

Precisamente, Klopp se apuró en avisar públicamente que estaba disponible para el puesto de seleccionador de su país. “Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en Anfield. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", dijo el DT de 59 años, que se encuentra en Estados Unidos como comentarista del Mundial. Si hasta se abrazó con Lionel Messi al borde de la cancha tras el doblete del argentino ante Austria.

Jürgen Klopp está cada vez más cerca de ser el nuevo seleccionador de Alemania

Con el interés de ambas partes, era cosa de tiempo que llegaran a un acuerdo. Primero fue el diario alemán Bild el que aseguró que Klopp ya tenía un entendimiento total con la Deutscher Fußball-Bund, toda vez que la federación le dio carta blanca para armar su cuerpo técnico y, sobre todo, para reestructurar por completo a la Mannschaft.

Este domingo, la prensa europea fue más allá, ya que el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, dio por sellado el trato. “Klopp ha aceptado tomar el cargo; detalles del contrato a largo plazo, proyecto y salida del Grupo RB aún en discusión, pero él será el nuevo entrenador principal”, anunció en sus redes sociales.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Según Bild, uno de los detalles que falta por resolver es la negociación entre la DFB y el grupo Red Bull, del cual Klopp era el director deportivo. “El jefe de Red Bull, Oliver Mintzlaff también tiene previsto viajar a Nueva York unos días antes de la final del Mundial, que se disputará en Nueva Jersey el 19 de julio. Su intención es reunirse personalmente con Klopp. Las negociaciones entre Red Bull y la Federación Alemana de Fútbol aún no se han llevado a cabo. Todas las partes están interesadas en llegar a un acuerdo. Nadie duda de que finalmente se logrará. Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles”, advierten.

Una nueva era está por comenzar en el fútbol teutón. De concretarse, el carismático Klopp, ganador de la Premier League y de la Champions con el Liverpool, se convertirá en el 13° entrenador de la selección de Alemania, y tendrá la gran misión de devolver a la Mannschaft a la elite mundial.

Eso sí, el exitoso técnico nacido en Stuttgart está conciente de que se necesita mucho más que un cambio de entrenador para revivir la grandeza del balompié germano. “El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias", advirtió.

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