“Haaland se come a Brasil”: la prensa internacional enloquece con el doblete del Androide que saca al Scratch del Mundial.

Erling Haaland vio su rostro aparecer en la mayoría de las portadas de los medios deportivos del mundo. El Androide fue la figura, con dos goles, del triunfo de Noruega ante Brasil. Su actuación borró al Scratch del Mundial.

“Haaland se come a Brasil“, tituló AS. ”Brasil está fuera del Mundial. De la manera más amarga se acaba la primera experiencia de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha. Haaland, en una segunda parte sobresaliente de Schjelderup, selló el pase a cuartos y se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro. Son siete ya los goles que suma en su primera Copa del Mundo. Letal. Inhumano. El ‘Cyborg’ que todo el mundo teme", indican.

Haaland anotó dos veces ante Brasil. Foto: FIFA

“Haaland y Noruega hunden a Brasil en los octavos del Mundial”, apunta Los Ángeles Times. Luego recuerdan a un personaje de ficción: “El ‘Teminator’ de Noruega fulminó a la pentacampeona Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo”.

Incluso en Brasil elogian a Haaland. “Brasil presencia el paso del Cometa Haaland y queda eliminado en los octavos de final”, tituló Lance!.

“Haaland convierte a Brasil en un meme en el Mundial de 2026”, sentencia Folha Vitória.