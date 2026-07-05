Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

Tres cortometrajes animados de factura chilena preparan su debut en cines comerciales del país. Bajo el nombre Monitos a mano y el respaldo de la productora Pista B –liderada por el productor Lucas Engel–, la colección de filmes estará compuesta por El tamagochi escarlata, Merrimundi y Ánima del amanecer.

El tamagochi escarlata es el corto dirigido por el animador Francisco Visceral y escrito por el comediante Ignacio Socías. Nacido como una historia de una serie que nunca se llegó a materializar, sigue a a dos amigos que se transforman en detectives privados de los años 40 para resolver el misterio de la desaparición de un juguete. Exhibido en Guadalajara y Valdivia, obtuvo el Premio a Mejor Cortometraje Latinoamericano en la última edición de Chilemonos.

Estrenado mundialmente en el Festival de Venecia 2025. Merrimundi es un musical de 21 minutos en que desfilan flores, marionetas y paraísos perdidos, y con el que Niles Atallah (Rey) vuelve a exhibir una imaginación desbordante. Así lo reconoció Chilemonos, que le entregó el Premio al Mejor Cortometraje Experimental.

Aún pendiente de estreno (debutará en un festival durante el segundo semestre), Ánima del amanecer es realizado en dupla por María Ignacia Hargreaves y Guillermo Arias, y sigue a un ogro atrapado contra su voluntad en un mundo mecánico subterráneo gobernado por el Ogro Rey Loco. Hipnotizado por el brillo de un extraño diamante, inicia un viaje en que desafía al malvado gobernante y busca por fin escapar de las cavernas y ver la luz.

Según el anuncio realizó este domingo en un panel sobre El tamagochi escarlata en la edición 2026 de la Comic Con Chile, Monitos a mano será distribuido en salas nacionales a fines de este año gracias a El Camino Pictures. Su fecha de lanzamiento será comunicada próximamente.