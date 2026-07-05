Brasil, al borde de la eliminación: revisa los golazos de Erling Haaland que ponen contras las cuerdas al Scratch
El Androide abre la cuenta en los octavos de final de la Copa del Mundo a los 79 minutos. A los 89', aumentó con un tiro potente desde fuera del área.
Erling Haaland vuelve responder en un partido de Noruega en el Mundial. El delantero convirtió el 1-0 frente a Brasil a los 79 minutos. El encuentro que permanecía igualado hasta la aparición del ariete.
La jugada nació por el sector izquierdo con un centro de Andreas Schjelderup al área. Haaland ganó la posición frente a Gabriel Magalhaes y conectó de cabeza para enviar el balón al fondo de la red, firmando el primer gol del compromiso. Fue la primera ocasión clara que el atacante noruego logró finalizar durante el partido y no la desaprovechó.
Luego, al borde del cierre, el Androide aumentó con un zurdazo potente desde fuera del área.
El gol llegó cuando el encuentro se encontraba en una fase de pocas oportunidades para ambos equipos. En el primer tiempo, Bruno Guimaraes erró un penal que pudo ser el 1-0 para el Scratch.
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