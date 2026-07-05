Estrictas medidas de seguridad y hasta el posible uso de viagra: el plan de Inglaterra para evitar la “serenata mexicana”

Inglaterra vivirá una prueba exigente. El equipo que dirige Thomas Tuchel, que en su último partido venció con mucho problemas al humilde seleccionado de la República Democrática del Congo, se medirá este domingo ante el anfitrión México por los octavos de final de la Copa del Mundo.

El contexto será muy distinto a las amigables canchas estadounidense en las que hasta ahora había jugado en el Mundial, ya que el choque será en el mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, con todo el público en contra.

La posibilidad de usar viagra

En Inglaterra preocupa el escenario del partido. La capital mexicana está ubicada a 2.200 metros sobre el nivel del mar y además acumula índices de contaminación del aire que son considerables. Por este motivo, temen que sus futbolistas sufran una merma física.

Foto: selección de Inglaterra en X.

A causa de esto, en las últimas horas el diario británico The Sun planteó la posibilidad del uso de sildenafil, comúnmente conocido como viagra, para el partido del domingo. Este medicamento apareció como una solución ya que puede dilatar vasos sanguíneos en los pulmones y reducir la presión pulmonar, algo que ha sido estudiado en contexto de altitud.

Hay otro punto importante, que es el legal, ya que el sildenafil no forma parte de las sustancias prohibida en la lista 2026 de WADA, por lo que su uso no estaría vetado por la Agencia Mundial Antidopaje. No obstante, el artículo no confirma que los futbolistas ingleses estén planificando tomar este medicamento.

Un plan de seguridad

Además de la adaptación a la altitud, la seguridad será otro punto clave de la visita inglesa a Ciudad de México por la Copa del Mundo, adonde llegaron este viernes por la noche. La policía de ese país elaboró un estricto operativo masivo alrededor de su hotel en Santa Fe, en el lugar en el que pasarán las noches, que incluye cierre de calles y hasta el uso de drones.

Todo esto busca evitar las llamadas serenatas de los hinchas del Tri, las que consisten en ir a hacer ruido afuera del edificio para perjudicar el descanso de la selección rival, algo que en Sudamérica es bastante común, sobre todo en los partidos de la Copa Libertadores.

Esta situación ya ocurrió para el partido de los dieciseisavos de final ante Ecuador, en donde los problemas de seguridad fueron una queja importante. Durante el duelo, hinchas y hasta periodistas fueron agredidos por los fanáticos mexicanos.

La situación escaló e incluso la Federación ecuatoriana tomó cartas y envió un reclamo a la FIFA: “La Federación presentó un reclamo formal, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido —incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores—.Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud”, escribieron en un comunicado.