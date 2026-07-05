Carlo Ancelotti revela la razón por la que Vinícius no pateó el penal ante Noruega en eliminación de Brasil en el Mundial

Carlo Ancelotti explica porque Vinícius no pateó el penal ante Noruega en la eliminación de Brasil: “Guimaraes era el mejor”. Foto: Xinhua

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial dejó a Carlo Ancelotti enfrentando las críticas. El técnico habló tras la derrota por 2-1 ante Noruega en el MetLife Stadium en los octavos de final. El entrenador italiano aseguró que, pese al resultado, su equipo generó ocasiones para cambiar la historia del partido.

“Creo que, en cierto modo, fue un buen partido. Tuvimos muchas oportunidades cuando el marcador estaba empatado 0-0. Los cambios fueron para darle más frescura y profundidad al equipo e intentar ganar el partido”, señaló.

Uno de los momentos determinantes del compromiso fue el penal desperdiciado por Bruno Guimaraes cuando el marcador aún estaba igualado. Consultado por la decisión de que el mediocampista ejecutara el lanzamiento, Ancelotti explicó que era el orden establecido por el cuerpo técnico.

Ancelotti. Foto: Xinhua

“El designado fue Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha y luego Bruno Guimaraes. Martinelli quedó después. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo”, afirmó.

Brasil terminó cayendo por un doblete de Erling Haaland. Neymar descontó en el tiempo agregado mediante otro lanzamiento penal, pero no alcanzó para evitar la eliminación de la Canarinha.

Pese al resultado, Ancelotti descartó que la derrota marque el cierre de su proceso al mando del Scratch y aseguró que el equipo debe enfocarse en el futuro y en la próxima Copa del Mundo. “Cuando pasamos por un momento como este, tenemos que pensar que una derrota es el comienzo de una nueva aventura, una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando y buscando nuevas ideas. No creo que este sea el final. Esta derrota es el comienzo de un nuevo ciclo”, cerró.